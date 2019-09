Woo Seok - Seung Youn (X1): Couple nam nam khiến fan 'phát cuồng'

Khoảnh khắc Seung Youn đột ngột thay đổi vũ đạo, chạy tới vuốt cằm Woo Seok trên sân khấu U Got It đang được netizen Hàn bàn luận sôi nổi. Một số ý kiến nổi bật: "Tôi thực sự thích hai cậu này. Visual của họ vô cùng tỏa sáng"; "Vì động tác này của Seung Youn mà tôi quên hết mọi tiết mục khác trong showcase"; "Fandom như bị đứng hình khi thấy màn tương tác giữa SeungSeok. Có vẻ Woo Seok bị bất ngờ vì đây là vũ đạo do chính Seung Youn tự ý sáng tạo"...