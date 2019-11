Khởi My lộ tuổi thơ bị trêu chọc trong teaser MV mới

Khởi My vừa tung teaser cho MV mới, đánh dấu sự trở lại trên đường đua V-Pop sau một thời gian dài ở ẩn của cô nàng. Trong teaser, Khởi My "nhí" chạy chơi khắp xóm với nhóm bạn, và bị nắm giật, trêu chọc cũng vì mái tóc ấy. Dựa theo lời bài hát, các fans lập tức "đoán già đoán non" MV sẽ có giai điệu buồn. Kể lại câu chuyện của Khởi My với quá khứ từng bị bạn bè trêu chọc vì sở hữu mái tóc dài qua lời bài hát "nói lớn lên mai sau, con sẽ thương đau". Đây cũng là quan điểm của người xưa khi nói đến một cô gái có nét mặt ưa nhìn, rằng "hồng nhan bạc phận".

KHỞI MY HÉ LỘ TUỔI THƠ BỊ TRÊU CHỌC TRONG TEASER MV MỚI - xin edit Teaser "HNMP" của Khởi My.

Điều làm fans hâm mộ đặt dấu hỏi lớn là câu hỏi cuối teaser mà nữ ca sĩ để lại "Liệu hồng nhan có còn bạc phận?" hé lộ cái kết bất ngờ trong MV mới. Trên trang cá nhân, Khởi My cũng chia sẻ về quan điểm "hồng nhan" thời hiện đại và cũng úp mở về cuộc đời My trong MV mới.

Chưa dừng lại ở tung teaser, fans hâm mộ thêm phấn khích khi Khởi My khoe hình cơ bụng 6 múi đăng tải trên mạng xã hội. Là nữ nghệ sỹ chăm chỉ luyện tập thể thao, fan thích thú khi nhìn thấy body chuẩn của thần tượng với lằn cơ bụng khiến phái nam ghen tị. Để có được hình ảnh này, nữ ca sĩ đã phải cố gắng nỗ lực tập luyện không ngừng nghỉ liên tục, kết hợp cùng chế độ ăn nghiêm ngặt.

Ảnh khoe vòng hai với cơ bụng săn chắc của Khởi My.

Dù im hơi lặng tiếng trong showbiz từ khi kết hôn, nhưng những nỗ lực và cố gắng của Khởi My trong suốt quãng thời gian cô nàng hoạt động trong showbiz không thể chối cãi. Nhiều hình ảnh hậu trường thể hiện Khởi My tập luyện vất vả cho thấy sự cố gắng và nỗ lực của My.

Khởi My trong phòng tập luyện.

Sau khi hình ảnh được lan truyền trên mạng xã hội, các fans của cô nàng lại thêm giả thuyết MV mới sẽ là một bài hát sôi động và có thể Khởi My sẽ lại khoe vũ đạo cực chuẩn như trong MV "Trải qua". Giả thuyết này có thể tin tưởng vì Khởi My luôn dành thời gian đầu tư cho hình ảnh mỗi lần xuất hiện của mình trước công chúng.

Liên tục làm fan hâm mộ sốt ruột khi chia sẻ các clip và hình ảnh hậu trường, Khởi My sẽ không làm khán giả thất vọng với sản phẩm mới này. MV của cô nàng dự kiến ra mắt vào 20h00 ngày 8/10.

Nhật Hạ