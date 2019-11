Khởi My tung MV mới tôn vinh phái đẹp

Chỉ hai ngày sau khi phát teaser trên trang cá nhân, không để fan chờ lâu, nữ ca sỹ tung MV mới mang tên "Hồng nhan mượt phận" với nội dung tôn vinh phái đẹp. Bài hát được đông đảo người nghe đón nhận trước ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Đây là dự án âm nhạc được cô nàng đầu tư, ấp ủ thực hiện sau thời gian im ắng trên thị trường âm nhạc. Với giai điệu dễ nghe, Khởi My tiếp tục khẳng định sở trường pop ballad bằng giọng hát giàu cảm xúc. Lời ca khúc kêu gọi các cô gái trẻ nên yêu thương bản thân và nỗ lực, cố gắng vượt qua khó khăn và luôn đeo đuổi ước mơ để vươn đến sự thành công và hạnh phúc trong cuộc sống.

MV tái hiện hình ảnh Khởi My từ khi còn là một cô bé 17 tuổi chập chững lên Sài Gòn cùng mẹ để thi Tiếng Ca Học Đường 2007...

Câu chuyện trong MV "Hồng nhan mượt phận" dựa trên câu chuyện có thật của Khởi My. Thuở ấu thơ, vì sở hữu mái tóc dài suôn mượt, ca sĩ thường xuyên bị bạn học trêu ghẹo, nắm giật tóc. Đến khi bước chân lên Sài Gòn tham dự cuộc thi "Tiếng ca học đường 2007", cái tên Khởi My mới trở nên quen thuộc với người hâm mộ nhờ đạt cú đúp giải thưởng trong cuộc thi năm đó. 6 năm sau, Khởi My tiếp tục làm gây chú ý khi tiếp tục đạt cú đúp trong cuộc thi "Gương mặt thân quen" mùa đầu tiên.

Sau bao năm tháng nỗ lực vươn lên, hoàn thiện hơn về giọng hát và ngoại hình, Khởi My nổi tiếng và được công chúng đón nhận. Mái tóc dài suôn mượt theo ca sĩ từ ngày mới vào nghề gây dấu ấn, trở thành thương hiệu cá nhân, giúp cô trở nên đặc biệt trong mắt người hâm mộ.

Khởi My chiến thắng trong cuộc thi "Gương mặt thân quen".

Xuyên suốt MV, vai trò và hình ảnh của mái tóc cũng song hành cùng Khởi My từ nhỏ đến lớn và đạt được thành công trong sự nghiệp cũng như trong tình cảm. Hiện nay, Khởi My được xem là một trong những nữ nghệ sỹ "ăn khách", sở hữu lượng fan lớn. My sở hữu gia đình hạnh phúc khi lấy chồng cùng ngành, gia đình hai bên đều ủng hộ theo nghệ thuật.

Cảnh đám cưới của cô cùng chồng tái hiện trong MV.

Chia sẻ về tên gọi "Hồng nhan mượt phận", Đại sứ thương hiệu 2019 của nhãn hàng Rejoice chia sẻ MV được lấy cảm hứng từ câu nói "hồng nhan bạc phận", nhằm chỉ thân phận người phụ nữ xinh đẹp sẽ chịu một số phận hẩm hiu. Quan điểm này xuất phát từ thời xưa, định kiến đó vô tình tạo cái nhìn không thiện cảm với những cô gái đẹp, cuộc đời của cô ấy sẽ không hạnh phúc. Đến nay, MV với thông điệp này đạt được hơn một triệu lượt view trên Youtube.

"Với My, sinh ra là phụ nữ đã là một đặc quyền, hãy luôn tự tin với bản thân, trân trọng vẻ đẹp của mình và làm chủ cuộc sống mình. Với sự cố gắng, nỗ lực và luôn theo đuổi ước mơ, My tin rằng số phận sẽ nằm trong tay mình", nữ ca sĩ nói.

Khởi My chia sẻ ý nghĩa tên MV mới.

Đó cũng là thông điệp Khởi My và thương hiệu Rejoice gửi gắm, mong muốn lan toả khi thực hiện MV "Hồng nhan mượt phận", khuyến khích các bạn gái tự tin vào bản thân, trân trọng vẻ đẹp và nỗ lực đạt ước mơ của mình.

