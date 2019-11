Nhan sắc thành viên giữ vị trí center mới gia nhập Lip B

Lip B là nhóm nhạc nữ thuộc công ty giải trí 6th Sense của Ông Cao Thắng, ra mắt vào tháng 11/2016 với ca khúc Love You Want You đạt 11 triệu view và Số nhọ đạt 20 triệu view. 4 thành viên ban đầu gồm Annie, Yori, Mei, Na Whan. Tuy nhiên thời gian qua, đội hình này có sự xáo trộn. Hai thành viên Na Whan và Mei rời nhóm khiến Lip B ngưng hoạt động hơn một năm qua. Sau khi công bố thành viên nhỏ tuổi nhất Rosy, mới đây Lip B kết nạp thành viên cuối cùng - Liz (trên cùng).