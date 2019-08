Bella Hadid và The Weeknd chia tay sau hơn một năm hàn gắn

E!Online mới đây đưa tin, nam ca sĩ The Weeknd và người mẫu Bella Hadid đã kết thúc mối quan hệ yêu đương. Theo một nguồn tin, nguyên nhân rạn nứt là do khoảng cách. "Hiện tại hai người sống ở những nơi khác nhau. Bella bận rộn với những tuần lễ thời trang sắp tới, còn Abel (tên thật The Weeknd - PV) cũng tập trung sáng tác nhạc và chuẩn bị lấn sân diễn xuất. Gần đây họ đã tranh cãi rất nhiều sau khi không thể dành nhiều thời gian bên nhau".

"Bella và Abel vẫn hy vọng sẽ nối lại quan hệ ở một thời điểm nào đó nhưng hiện tại họ muốn tập trung vào bản thân và những dự án công việc mới", nguồn tin nói thêm.

Tin tức này khiến người hâm mộ bất ngờ. Trước đây, nhiều fan tin rằng cặp đôi đã xác định một mối quan hệ nghiêm túc để tiến tới hôn nhân.

Bella Hadid và The Weeknd bắt đầu yêu nhau năm 2015, trước khi chia tay lần thứ nhất vào tháng 11/2016. Đầu 2017, chủ nhân hit Starboy có mối tình lãng mạn với Selena Gomez nhưng chỉ kéo dài 10 tháng.

Bella từng chia sẻ, The Weeknd là tình yêu đầu tiên tuyệt vời của cô. Sự đổ vỡ của tình đầu đã khiến cô tổn thương rất nhiều. Đến tháng 4/2018, Bella tái hợp The Weeknd sau hơn một năm xa cách. Thời gian đầu mới tái hợp, cặp đôi liên tục xuất hiện quấn quýt với những cử chỉ lãng mạn. Hai người chuyển đến sống chung vào tháng 10 năm đó, trong thời điểm rộ lên tin đồn The Weeknd sắp sửa cầu hôn bạn gái.

Hình ảnh của Bella và The Weeknd hồi tháng 1/2019.

Từ đầu năm đến nay, cặp sao khá kín tiếng về mối quan hệ. Lần cuối cùng Bella Hadid đăng tải về bạn trai lên trang cá nhân là dịp sinh nhật The Weeknd hồi tháng 2 và chuyến du lịch hồi tháng 3. Trong khi đó The Weeknd đã khóa Instagram vào tuần trước.

Bee