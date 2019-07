'Hoàng tử nhạc pop' Jesse McCartney lần đầu đến Việt Nam, mong được ăn phở

Đây là lần đầu tiên nam ca sĩ - nhạc sĩ nổi tiếng Jesse McCartney đến Việt Nam. Khán giả sẽ được thưởng thức các bản hit nổi tiếng nhất sự nghiệp của Jesse như Beautiful Soul, Because You Live, Leavin, Just So You Know, How Do You Sleep... hay những ca khúc mới nhất như Wasted, Better With You. Anh cũng sẽ thể hiện lại ca khúc đình đám do mình chắp bút - Bleeding Love.

Jesse McCartney nói: "Trong những năm hoạt động âm nhạc, ngoài nhạc Pop, tôi đã thực hiện những ca khúc theo phong cách R&B, Urban... Đến với tour diễn lần này, khi trình diễn những ca khúc mới, tôi nghĩ các fan sẽ có thể bắt gặp lại màu sắc âm nhạc của mình từ nhiều năm về trước".

Nam ca sĩ Jesse McCartney.

Lần đầu tiên đến TP HCM, nam ca sĩ bày tỏ sự háo hức. "Đây là điều mà trước đây tôi chưa thể làm được và đã chờ đợi từ lâu. Tôi mong đợi được thưởng thức các món ăn Việt Nam vì là một fan hâm mộ ẩm thực nước bạn. Tôi muốn thử món phở chính hiệu. Được gặp gỡ các fan và trải nghiệm các món ăn Việt Nam chính là hai điều mà tôi mong đợi nhất trong chuyến đi lần này", Jesse hào hứng nói.

Sự kiện thuộc trong dự án "Soul Live Project Series: Rock & Pop" với mong muốn mang những nghệ sĩ nổi tiếng đến Việt Nam trình diễn. Đêm nhạc sẽ diễn ra tối 9/7 tại TP HCM.

Jesse McCartney, tên thật là Jesse Abraham Arthur McCartney, bắt đầu con đường nghệ thuật từ năm 2000 khi tham gia nhóm nhạc Dream Street. Anh bắt đầu phát triển sự nghiệp solo từ 2002 với vai trò ca sĩ kiêm nhạc sĩ.

Anh đã cho ra mắt 5 album phòng thu và nổi danh với những bản hit như Beautiful Soul, She's No You, Leavin, Just So You Know, How Do You Sleep... Album solo đầu tay Beautiful Soul được chứng nhận bạch kim bởi Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Mỹ với doanh số hơn 1,5 triệu bản. Đĩa đơn của album cùng tên đạt vị trí thứ 16 trên BXH Billboard Hot 100.

Từ 2005 đến 2010, Jesse McCartney trở thành cái tên quen thuộc luôn xuất hiện trong các bảng xếp hạng âm nhạc quốc tế uy tín. Nam ca sĩ 8 lần ghi tên trong BXH Billboard Hot 100. Đĩa đơn của album Leavin phát hành vào tháng 3/2008, đạt vị trí thứ 10 trên Billboard Hot 100, là đĩa đơn được xếp hạng cao nhất của anh cho đến nay. Gần đây nhất, đĩa đơn Wasted ra mắt vào 2018, đạt hạng 5 trên bảng xếp hạng iTunes Pop và hạng 32 trên Apple Music, và nằm trong số các ca khúc A-List: Pop và playlist It’s A Hit của Spotify.

Ngoài âm nhạc, Jesse McCartney cũng được đông đảo khán giả biết đến với vai trò diễn viên. Anh bắt đầu xuất hiện trên màn ảnh khi mới 11 tuổi với bộ phim truyền hình Summerland. Tiếp đó, anh xuất hiện trong các bộ phim dành cho khán giả tuổi teen của Disney Channel như The Suite Life of Zack & Cody, Hannah Montana...

Jesse còn nhận được nhiều sự yêu mến với vai trò nhạc sĩ khi chắp bút cho nhiều ca khúc nổi tiếng, đặc biệt là Bleeding Love (Jesse đồng sáng tác cùng Ryan Tedder) - single đưa giọng ca Anh Quốc Leona Lewis lên bản đồ âm nhạc thế giới với vị trí thứ 1 ở hơn 28 quốc gia, trở thành single bán chạy nhất toàn cầu vào năm 2008. Ca khúc còn nhận được đề cử cho hạng mục "Record of The Year" tại giải thưởng âm nhạc Grammy 2009.