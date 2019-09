Leonardo DiCaprio kêu gọi quỹ 5 triệu USD cứu rừng Amazon

Earth Alliance (Liên minh Trái Đất) là tổ chức môi trường do Leo DiCaprio cùng Laurene Powell Jobs (vợ cựu CEO Apple - Steve Jobs) và Brian Sheth (Chủ tịch Tổ chức Bảo tồn Động vật Hoang dã Toàn cầu) sáng lập hồi tháng 7. Mục tiêu của tổ chức này là bảo vệ hệ sinh thái và động vật hoang dã, khắc phục biến đổi khí hậu và nuôi giữ nguồn năng lượng tái tạo.

Theo Varity, hôm qua, tổ chức này thông báo gây quỹ từ thiện cho 5 nhóm tình nguyện ở Brazil. Cụ thể, Earth Alliance viết trên Twitter: "Earth Alliance đã thành lập quỹ khẩn cấp 5 triệu USD để tập trung cho các tổ chức cộng đồng, địa phương tham gia bảo tồn sinh học rừng Amazon trước tình trạng cháy rừng tăng mạnh", đồng thời dẫn đường link để mọi người tham gia quyên góp.

Leonardo DiCaprio.

DiCaprio là một trong những nghệ sĩ Hollywood đấu tranh tích cực nhất cho vấn đề bảo vệ môi trường và động vật hoang dã. Năm 1998, nam diễn viên thành lập quỹ mang tên mình, gọi tắt là LDF, đã tài trợ hơn 100 triệu USD cho các hoạt động vì môi trường. Năm 2016, anh hợp tác với đài truyền hình National Geographic, HBO sản xuất phim về biến đổi môi trường Before the Flood và Ice and Fire.

Amazon - rừng mưa lớn nhất thế giới, được coi là "lá phổi" quan trọng giúp chống biến đổi khí hậu toàn cầu - đang trải qua cơn hỏa hoạn lớn chưa từng có. Chính phủ Brazil ghi nhận, có hơn 73.000 vụ hỏa hoạn đã diễn ra kể từ đầu 2019, tăng 83% so với cùng kỳ năm ngoái. Hơn một nửa số vụ cháy rừng ở Brazil xảy ra tại Amazon. Tình trạng này xảy ra do nạn phá rừng gia tăng, nông dân Brazil đốt rừng để lấy đất trồng trọt chăn nuôi. Tình trạng đất khô cằn, ít mưa dẫn đến cháy không thể kiểm soát.

Thúy Anh