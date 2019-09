Những khoảnh khắc ấn tượng nhất VMAs 2019

Lễ trao giải VMAs đã khép lại với nhiều dư âm đến từ những nghệ sĩ hàng đầu như Taylor Swift, Missy Eliott, Shawn Mendes, Camila Cabello...

Taylor Swift

Taylor Swift cũng là chủ nhân của hai giải thưởng "Video for Good", "Video of the Year" trong tổng số 10 đề cử. Với màn "đánh chiếm" VMAs 2019, Taylor Swift một lần nữa khẳng định vị thế của một "siêu sao nhạc Pop".

Ngôi sao sáng nhất VMAs năm nay không ai khác chính là Taylor Swift. Sau khi tỏa sáng trên thảm đỏ , nữ ca sĩ vinh dự là người mở màn lễ trao giải với hai tiết mục là You Need To Calm Down và Lover. Đặc biệt, Taylor đã công khai thể hiện sự ủng hộ cộng đồng LGBTQ bằng dòng chữ "Đạo luật bình đẳng" xuất hiện trên màn hình sân khấu. Qua ẩn ý này, Taylor một lần nữa lên tiếng ủng hộ Thượng viện Mỹ thúc đẩy các đạo luật nhằm bảo vệ bình đẳng giới và quyền con người.

Khi VMAs thông báo rằng Missy Elliott sẽ nhận giải thưởng "Michael Jackson Video Vanguard" (một giải thưởng danh giá được trao thường niên), tất cả khán giả đều biết rằng cô sẽ không khiến họ thất vọng. Và Missy thật sự đã "đốt cháy" VMAs với màn trình diễn được gọi là "hoàn toàn xuất sắc". Cô đã biểu diễn rất nhiều bản hit của mình, bao gồm The Rain (Super Dupa Fly) , Get Your Freak On, Work It, Pass the Dutch và Lose Control. Tất cả đều có vũ đạo hoành tráng, trang phục thay đổi liên tục và còn có sự xuất hiện bất ngờ của Alyson Stoner, cô gái 26 tuổi, từng là vũ công nhí trong MV Work It cách đây 10 năm của Missy.

Normani

Sân khấu Motivation của Normani khiến khán giả "há hốc miệng". Cựu thành viên Fifth Harmony gặp một số sự cố về âm thanh và trang phục, tuy nhiên cô vẫn cho thấy bản lĩnh đáng kinh ngạc. Màn trình diễn ấn tượng đã giúp Normani leo top trend Twitter toàn cầu với 500.000 lượt tweet. Tại VMAs năm nay, cô cũng nhận được giải thưởng "Best R&B" cho ca khúc Waves (ft. 6LACK).



Cardi B

Cardi B giành giải "Best Hip-Hop" nhờ ca khúc Money. Đây cũng là chiếc cúp VMAs đầu tiên nữ ca sĩ nhận được trong sự nghiệp.

Lil Nas X

Lil Nas X mang đến sân khấu Panini tràn đầy cảm hứng tương lai và vũ đạo độc đáo. Nam ca sĩ trẻ cũng vinh dự "ẵm" giải "Song of the Year" cho bản hit đình đám Old Town Road (Remix) (ft. Billy Ray Cyrus).

Danh sách người chiến thắng tại VMAs 2019:

Artist of the Year: Ariana Grande

Song of the Year: Lil Nas X: "Old Town Road (Remix)" [ft. Billy Ray Cyrus]

Video of the Year: Taylor Swift: "You Need to Calm Down"

Video for Good: Taylor Swift: "You Need to Calm Down"

Video Vanguard: Missy Elliott

Best R&B: Normani: "Waves" [ft. 6LACK]

Best Rock: Panic! At the Disco: "High Hopes"

Best New Artist: Billie Eilish

Best Collaboration: Shawn Mendes & Camila Cabello: "Señorita"

Best Pop: Jonas Brothers: "Sucker"

Best Latin: ROSALÍA & J Balvin: "Con Altura" [ft. El Guincho]

Best Hip-Hop: Cardi B: "Money"

Song of Summer: Ariana Grande & Social House: "Boyfriend"

Best K-Pop: BTS: "Boy With Luv" [ft. Halsey]

Best Dance: The Chainsmokers: "Call You Mine" [ft. Bebe Rexha]

Push Artist of the Year: Billie Eilish

Best Editing: Billie Eilish: "bad guy"

Best Art Direction: Ariana Grande: "7 rings"

Best Group: BTS