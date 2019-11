Rapper T.I bị chỉ trích vì bắt con gái kiểm tra trinh tiết hàng năm

Rapper đình đám một thời T.I (tên thật Clifford Joseph Harris Jr.) đang là trung tâm của những lời chỉ trích trên Twitter. Sự việc khởi nguồn vào đầu tuần này khi anh xuất hiện trên podcast Ladies Like Us. Theo E! News, khi được hai host Nazanin Mandi và Nadia Moham hỏi có bao giờ "nói về sex" với các con hay không, T.I trả lời: "Con gái Deyjah của tôi năm nay 18 tuổi, đang học năm nhất đại học. Tôi không chỉ trò chuyện với con bé về chuyện đó, mà còn đưa nó đi khám phụ khoa mỗi năm để kiểm tra xem còn màng trinh hay không".

Rapper T.I.

Trong khi host của chương trình nghĩ rằng T.I chỉ đang nói đùa hoặc phóng đại lên thì anh bắt đầu kể chi tiết hơn về lần đưa con đi khám năm 16 tuổi. Rapper 39 tuổi cho biết, thường sau sinh nhật, anh sẽ đưa con gái đi kiểm tra. T.I mô tả các bác sĩ có cách làm việc rất chuyên nghiệp. Họ sẽ yêu cầu Deyja chia sẻ thông tin y tế với cha. T.I cũng hỏi ý kiến con gái, sau đó đề nghị bác sĩ kiểm tra màng trinh cho con và nhanh chóng thông báo kết quả. "Đến sinh nhật tuổi 18, màng trinh của con bé vẫn nguyên vẹn", T.I nói thêm trong chương trình.

Bác sĩ phụ khoa đã cố gắng giải thích: "Tôi muốn anh biết rằng màng trinh có thể bị rách khi đi xe đạp, chạy bộ, cưỡi ngựa hoặc tập thể thao chứ không chỉ bởi quan hệ tình dục". T.I đáp lại: "Bác sĩ nhìn này, con gái tôi không cưỡi ngựa, không đi xe đạp và cũng không chơi thể thao".

Những chia sẻ của rapper da màu khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Người hâm mộ cho rằng anh là một kẻ thích "chiếm hữu" và "kiểm soát". Có người bình luận việc này "đáng kinh tởm". Rapper người Australia Iggy Azalea cũng lên tiếng: "Anh ta gặp vấn đề nghiêm trọng trong việc kiểm soát phụ nữ. Cần phải phải cho anh ta đi điều trị".

Trang Unilad cho rằng, ngay cả khi Deyjah đồng ý chia sẻ thông tin kết quả, chắc chắc cô không mong rằng cha mình sẽ nói điều này cho cả thế giới biết. Trinh tiết là việc cá nhân của cô ấy, nó không đáng bị đem ra để bàn tán hoặc thông báo bởi một người không có nghĩa vụ phải làm việc đó.

Hơn nữa, T.I đã nói: "Hãy kiểm tra và trả kết quả của tôi một cách nhanh chóng" chứ không phải "kết quả của con gái tôi", giống như Deyjah không kiểm soát được cơ thể của chính mình.

Đứng trước làn sóng tức giận của cộng đồng mạng, Deyja viết lên Twitter: "Tôi yêu tất cả các bạn" kèm biểu tượng mặt buồn và ấn "Like" một số bình luận chỉ trích cha.

T.I là cái tên nổi bật trong làng âm nhạc US-UK đầu những năm 2000, nổi tiếng với một số ca khúc như Whatever you like, Live your life, What you know... Anh đồng thời cũng là nhạc sĩ, nhà sản xuất, diễn viên và chủ một hãng thu âm. Rapper này từng 3 lần thắng giải Grammy và nhận 19 đề cử khác. T.I có quá khứ nổi loạn, từng vào tù vì buôn ma túy và sử dụng vũ khí trái phép.

Thúy Anh