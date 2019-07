Shawn - Camila bị chê 'làm lố' khi liên tục hôn nhau nơi công cộng

Mối quan hệ của Shawn Mendes và Camila Cabello đang là chủ đề được netizen quan tâm. Hai người từng hợp tác trong ca khúc I know What You Did Last Summer năm 2015. Sau khi phát hành ca khúc chung mang tên Senorita ngày 20/6, nghi vấn hẹn hò giữa hai ca sĩ rộ lên. Giả thuyết này được hội "đẩy thuyền ShawnCamila" ủng hộ bởi cuối tháng 6 cũng là lúc Camila tuyên bố chia tay bạn trai cũ.

Mặc dù khẳng định "chúng tôi chỉ là bạn", Shawn Mendes và Camila Cabello lại có những hành động trái ngược với lời nói. Đầu tiên là hình ảnh tình tứ được fan bắt gặp ngày 4/7, sau đó là một loạt khoảnh khắc sóng đôi công khai như muốn cho cả thế giới thấy. Lúc nắm tay, ôm ấp, lúc lại hôn nhau ngọt ngào giữa thanh thiên bạch nhật.

Cặp đôi khóa môi tại một quán cà phê cuối tuần qua.

Shawn Mendes - Camila Cabello bị chỉ trích 'làm lố' khi liên tục ôm hôn nơi công cộng Trước đó vào 12/7, bộ đôi Senorita cũng trao nhau nụ hôn dài ở một nhà hàng tại San Francisco.

Hai người nắm tay nhau mọi lúc mọi nơi. Từ ăn trưa...

... cho đến lúc đi dạo...

Đây là những cử chỉ mà "bạn thân" dành cho nhau theo định nghĩa của Shawn Mendes và Camila Cabello.

Phản ứng về tin đồn hẹn hò giữa hai ca sĩ, netizen quốc tế bày tỏ nhiều quan điểm trái chiều. Một phía ủng hộ chuyện tình của hai ca sĩ trẻ, yêu cầu báo chí và dư luận tôn trọng sự riêng tư. Tuy nhiên, phía còn lại cho rằng đây chỉ là màn mediaplay cho ca khúc Senorita. Hai người cố tình thân mật để lợi dụng sự ủng hộ của khán giả, câu kéo sự chú ý. Nhiều người còn tỏ thái độ khó chịu trước những màn thân mật tình tứ "lố lăng" nơi công cộng của cặp đôi.

Một số bình luận: "Nếu đang hẹn hò thì xác nhận một câu, cứ cố tình tạo sự chú ý như vậy trông phản cảm ghê"; "Lúc đầu thấy dễ thương, giờ chỉ thấy nhạt nhẽo"; "Không xác nhận hẹn hò, chỉ đi chơi chung rồi hôn nhau thôi, bạn thân là vậy đó hả?"; "Tôi không thấy chút chân thật nào giữa họ"; "Tôi nghĩ đây chỉ là diễn thôi, trông họ không thoải mái và có phần kỳ quặc khi hôn nhau"; "Đây chắc chắn là PR. Nếu như họ đã phủ nhận về việc hẹn hò, tại sao cứ cố tình thân thiết nơi công cộng như vậy?"; "Camila Cabello thèm khát No.1 Billboard quá mà. Tiếc là chị diễn hết hơi mà vẫn No.2"; "Họ cố tình lập lờ để tạo sức hot cho tên tuổi. Tôi chả tin giữa họ yêu đương gì. Nếu có qua lại cũng chỉ một thời gian ngắn rồi chia tay thôI"...

Minie