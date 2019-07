Shawn Mendes và Camila Cabello bị bắt gặp hẹn hò

Tối 4/7 (giờ địa phương), Shawn Mendes và Camila Cabello xuất hiện tại khu phố thuộc West Hollywood, California, Mỹ. Trong những bức hình bị fan chụp lại, hai người đi cạnh nhau rất hạnh phúc. Shawn cầm túi xách cho Camila, thậm chí còn nắm tay tình tứ.

Bị fan bắt gặp, Shawn Mendes vẫn vui vẻ.

Hai ngôi sao liên tục mỉm cười.

Cặp đôi nắm tay nhau trước căn hộ của Shawn.

Fan tin rằng đằng sau cây xương rồng kia là một nụ hôn.

Trên Twitter, loạt ảnh của Shawn Mendes và Camila Cabello đang là chủ đề hot được netizen quan tâm. Hội "đẩy thuyền" Shawn-Camilla được phen ăn mừng khi cho rằng hai người đã chính thức yêu nhau sau một thời gian "làm bạn". Cách đây vài tuần, fan từng bắt gặp hai ca sĩ đi ăn trưa cùng nhau, dấy lên tin đồn hẹn hò. Tuy nhiên, cả hai đều phủ nhận.

Camila Cabello vừa chia tay bạn trai Matthew Hussey sau 18 tháng hẹn hò. Trong khi đó, Shawn Mendes đã độc thân một thời gian dài sau khi kết thúc mối quan hệ ngắn ngủi với bà xã Justin Bieber, Hailey Baldwin, hồi tháng 3/2018. Nhiều fan ủng hộ Camila và Shawn đến bên nhau. Nếu người trong cuộc xác nhận, đây sẽ là chuyện tình "đẹp như mơ" của làng nhạc Âu Mỹ.

Shawn Mendes và Camila Cabello bị bắt gặp tình tứ hẹn hò MV Senorita - Shawn Mendes ft. Camila Cabello.

Một số người lại cho rằng, đây chỉ là màn kịch để PR cho Senorita, ca khúc kết hợp giữa Shawn Mendes và Camila Cabello vừa phát hành ngày 20/6.

Senorita đang là ca khúc hot nhất nhì mùa hè này. Bài hát vừa cán đích ở vị trí thứ 2 trên BXH Billboard Hot 100 và đạt lượng view "khủng" trên Youtube. Trong quá khứ, Shawn Mendes và Camila Cabello từng hợp tác trong ca khúc I Know What You Did Last Summer.

Bee