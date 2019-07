Sự trở lại của Hoàng tử tuổi teen một thời Jesse McCartney

Từ năm 2005 đến 2010, Jesse McCartney gặt hái nhiều thành công. Album solo đầu tay Beautiful Soul được chứng nhận bạch kim bởi Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Mỹ với doanh số hơn 1,5 triệu bản. Những hit nổi tiếng nhất của nam ca sĩ có thể kể đến Beautiful Soul, She's No You, Leavin, Just So You Know, How Do You Sleep... Anh cũng là đồng tác giả với ca sĩ ban nhạc One Republic Ryan Tedder trong single nổi tiếng Bleeding Love. Single đã giúp cho giọng ca đến từ Anh quốc Leona Lewis nổi tiếng khắp thế giới với vị trí thứ 1 ở hơn 28 quốc gia và là single bán chạy nhất nước Anh vào năm 2007.