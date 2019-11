Tài tử 'John Wick' lần đầu công khai bạn gái ở tuổi 55

Hôm 2/11, tại sự kiện LACMA Art + Film Gala do Gucci tổ chức tại Los Angeles, Keanu Reeves công khai dắt bạn gái trên thảm đỏ. Cả hai tươi cười và nắm chặt tay nhau khi đứng trước camera.

Bạn gái anh là nghệ sĩ Alexandra Grant, 46 tuổi. Năm 2011, Grant lần đầu hợp tác với Keanu thực hiện cuốn sách Ode to Happiness. Keanu viết nội dung còn Grant vẽ tranh minh họa. Năm 2016, họ tiếp tục thực hiện cuốn Shadows và sáng lập hãng xuất bản X Artists' Books.

Cặp đôi nắm chặt tay nhau không rời khi xuất hiện tại sự kiện. Ảnh: People.

Tháng 10 vừa qua, cặp đôi được bắt gặp cùng ăn tối tại một nhà hàng nổi tiếng ở Santa Monica, California. Keanu đón Grant bằng chiếc Porsche, ngồi trong nhà hàng 3 giờ đồng hồ và ra về bằng cửa sau. Ảnh: Backgrid.

Một lần khác, họ thể hiện sự thân mật khi đi ăn tối ở Los Angeles. Ảnh: Mega.

Keanu Reeves nổi tiếng là một diễn viên sống giản dị và cô độc ở Hollywood. Những ngày đầu sự nghiệp, anh hẹn hò với Jennifer Syme. Năm 1999, hai người có với nhau một đứa con nhưng không may qua đời do sinh non. Năm 2001, Keanu lại mất Jennifer sau khi cô gặp tai nạn xe hơi.

Từ đó đến nay, anh sống thầm lặng. Từng có nhiều tin đồn nam diễn viên hẹn hò với các minh tinh Hollywood nhưng không ai biết sự thật. Anh chưa bao giờ công khai một mối quan hệ nghiêm túc suốt 34 năm sự nghiệp. Đây là lần đầu tiên, người hâm mộ nhìn thấy Keanu công khai bạn gái.

Sắp tới, Keanu sẽ trở lại với Ma trận - loạt phim làm nên tên tuổi. Anh tiếp tục sắm vai Neo. Phim do Lana Wachowski, người đứng sau thành công của ba phần đầu tiên, làm đạo diễn. Ma trận 4 dự kiến bấm máy vào 2020.

Thúy Anh