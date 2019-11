10 'trai xinh gái đẹp' quy tụ trong MV của Amee - ViruSs

Amee vừa trở lại cuộc đua Vpop với MV mới sau loạt hit Ex’s Hate Me, Anh nhà ở đâu thế, Đen đá không đường, Anh đánh rơi người yêu này. Với Trời giấu trời mang đi, nữ ca sĩ 10x bắt tay cùng nhạc sĩ - streamer đình đám ViruSs (Đặng Tiến Hoàng). Ca khúc thuộc thể loại pop, bản phối sử dụng các âm sắc đặc trưng của V-Pop, C-Pop chục năm về trước pha trộn hiện đại.

Amee và ViruSs.

Không chỉ sáng tác, ViruSs còn lần đầu tiên góp giọng trong một sản phẩm âm nhạc. Chất giọng trầm ấm, cách hát tuy vụng về của ViruSs tưởng chừng không hợp nhưng lại mang đến sự ăn ý. Bộ đôi cùng vẽ nên bức tranh ngôn tình, sặc mùi "thả thính".

Lấy chủ đề hẹn hò bí mật đặt trong bối cảnh học đường nhiều năm về trước, nội dung MV xoay quanh cuộc tình không công khai - yêu nhưng phải giấu của My (Amee) với Hoàng (Hồ Thành Trung). My - cô sinh viên năm nhất trúng tiếng sét ái tình với Hoàng khi cả hai va vào nhau. Cô được Hoàng giúp vác hành lý về ký túc xá trước ánh mắt hâm mộ của các bạn cùng phòng. Hoàng ngỏ lời hẹn hò với My. Tình đầu đẹp như mơ cho đến lúc My nhận ra Hoàng cư xử kỳ lạ. Khi chỉ hai người với nhau, Hoàng đối với My vô cùng dịu dàng, thân mật. Nhưng có mặt người khác, Hoàng liền tỏ ra không quen biết My. Lý do Hoàng giải thích cho việc này là vì "cái gì càng khoe ra thì càng dễ mất". Nhưng sự thật đằng sau lại là một câu chuyện khác.

Dàn cameo hoành tráng trong MV.

Gây chú ý lớn nhất trong MV là sự quy tụ của "vũ trụ cameo" gồm cả chục gương mặt từ diễn viên, ca sĩ đến streamer đang hot hiện nay như: Hoàng Yến Chibi, Trịnh Thảo, Trang Hý, Ngân Hòa, Suni Hạ Linh, MisThy, B Ray, Masew, H&M Channel Lê Hùng - Bạch My. Họ cùng gợi nhắc về thanh xuân đẹp đẽ. Trong khung cảnh hoài cổ, họ diện trang phục, kiểu tóc và hành động đặc trưng của thế hệ 8x-9x như viết lời nhắn vào lòng bàn tay, gọi tổng đài 1080, gấp sao giấy...

Thế nhưng, không êm dịu như giai điệu bài hát, nội dung MV dẫn dắt cảm xúc qua nhiều cung bậc từ lãng mạn đến kịch tính. Amee khoe diễn xuất bản năng. Cô vừa phải thể hiện sự ngây ngô, nghịch ngợm, nhưng cũng vừa mong manh, yếu đuối.

Nhà sản xuất Aiden cho biết: "Với 10 cameo trong MV, khi chúng tôi ngỏ lời mời liền nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình. Mọi việc đều xuất phát từ tình cảm, hoàn toàn không vì kinh tế. Đó là điều mà tôi và ekip rất trân trọng và chân thành cảm ơn".