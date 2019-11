3 cặp sao nữ dính nghi vấn yêu đồng giới

Hoàng Thùy Linh - Gil Lê

Nghi vấn Hoàng Thùy Linh bí mật hẹn hò Gil Lê dấy lên từ đầu tháng 9 khi cả hai có nhiều hình ảnh thân mật được lan truyền. Khi Hoàng Thùy Linh ra Hà Nội làm biên đạo tiết mục Để Mị nói cho mà nghe cho Lan Phương, Thu Quỳnh, Bảo Hân, Thúy Hà biểu diễn ở VTV Awards 2019, Gil Lê bị bắt gặp ngồi ở xa, chờ nữ ca sĩ làm việc.

Sinh nhật của Hoàng Thùy Linh hôm 11/8 được tổ chức tại nhà Gil Lê. Giọng ca sinh năm 1988 cũng xuất hiện trong tiệc mừng sinh nhật mẹ Gil Lê sau đó. Cô còn chuẩn bị bó hoa ghi dòng chữ: "Chúc mừng sinh nhật má". Đặc biệt, khi góp mặt trong một sự kiện tại TP HCM hôm 19/10, dù không xuất hiện cùng trên thảm đỏ và hạn chế nói chuyện để tránh gây chú ý, nhiều khán giả vẫn phát hiện hai người đeo nhẫn đôi.

Những lần tụ tập cùng nhóm bạn thân, cặp đôi thường xuyên đứng cạnh, có nhiều hành động thân thiết. Trong lần livestream gần đây, khi được Trấn Thành hỏi chuyện tình cảm, Gil Lê thừa nhận "đang hẹn hò".

Hoàng Thùy Linh đi siêu thị với Gil Lê.

Hoàng Thùy Linh tham dự sinh nhật và tặng hoa cho mẹ Gil Lê.

Chia sẻ với iOne, đại diện truyền thông của Hoàng Thùy Linh khẳng định không có chuyện nữ ca sĩ hẹn hò Gil Lê. "Không hiểu vì sao bây giờ mọi người lại nhạy cảm và dễ hiểu lầm như vậy. Linh và Gil chơi thân cùng nhau đã được gần 10 năm. Chuyện chụp ảnh chung, đi chơi cùng hay dùng đồ đôi là chuyện hết sức bình thường. Tôi dám khẳng định, trong showbiz này, không ai nữ tính, đàn bà bằng Hoàng Thùy Linh", người này nói.

Quản lý của nữ ca sĩ tiết lộ, Hoàng Thùy Linh hiện độc thân. Cô chưa muốn yêu vì mải mê tập trung cho các dự án âm nhạc sắp tới. Về phía Gil Lê, cô chọn cách im lặng.

Kỳ Duyên - Minh Triệu

Nhiều khán giả coi Kỳ Duyên và Minh Triệu là một cặp dù cả hai chưa từng xác nhận tin đồn. Họ thường xuyên mặc đồ đôi, đi du lịch chung và dành cho đối phương những lời nhắn nhủ ngọt ngào. Trong một lần đăng hình chụp cùng Minh Triệu, Kỳ Duyên viết: "Những điều hồi trẻ chúng ta tưởng không thể chịu đựng, chúng ta đã chịu. Những thứ hồi trẻ chúng ta cho rằng không thể đánh mất, chúng ta đã mất, chỉ là chúng ta đừng để mất nhau".

Hồi tháng 4, Kỳ Duyên bí mật tổ chức sinh nhật cho Minh Triệu trong chuyến du lịch Bali. Minh Triệu còn xưng "vợ" khi trò chuyện cùng Kỳ Duyên.

Kỳ Duyên - Minh Triệu.

Trước đó, Kỳ Duyên cho biết, cô không thể quên cảm giác trong lần đầu gặp Minh Triệu. Cuộc đua kỳ thú 2019 - cuộc thi cả hai cùng tham gia - giúp họ hiểu nhau hơn. "Bình thường Triệu mạnh mẽ và sắc lạnh lắm, làm A Béo (biệt danh của Kỳ Duyên - PV) sợ. Không thể quên được lần đầu tiên gặp Triệu, ánh mắt và thần thái ấy làm A Béo nghĩ đồ ăn trong ngăn đá không cần lò vi sóng để Triệu ngồi nhìn 15 phút là tự rã đông hết.

Vậy mà trong Cuộc đua kỳ thú tôi phát hiện Triệu sợ khá nhiều thứ, sợ lặn, sợ bóng tối... Kết thúc chương trình, A Béo hiểu và thương Triệu nhiều hơn. Hóa ra, sâu trong con người sắc lạnh và mạnh mẽ ấy là một A Triệu mỏng manh dễ vỡ lắm. Nhưng dù Triệu có sợ đến thế nào Triệu vẫn luôn là động lực vững chắc an toàn nhất để A Béo không phải sợ bất cứ điều gì", Kỳ Duyên nhắn nhủ.

Trước tin đồn tình cảm, Minh Triệu nói: "Có rất nhiều người hỏi tôi về chuyện này. Không hiểu vì sao tin đồn đó lại xuất hiện. Chị em tôi chơi thân với nhau thôi mà cũng xảy ra chuyện này". Còn đại diện Hoa hậu Việt Nam 2014 không muốn bình luận và cho biết đã quen với những tin đồn thất thiệt kiểu này. Kỳ Duyên cho biết giữa mình và Minh Triệu là chị em thân thiết.

Thùy Dung - Quỳnh Chi

Quỳnh Chi là gương mặt MC dẫn dắt nhiều chương trình như The Remix, The Voice Kids, The Voice, Nhịp đập 360 độ thể thao... Còn Thùy Dung từng là tay vợt nữ số một Việt Nam, tham gia Cuộc đua kỳ thú 2013 và 2017. Quen nhau được 5 năm, cặp đôi thường xuyên đi du lịch, mặc đồ đôi, cùng chia sẻ buồn vui trong cuộc sống. Cả hai nói từ khi chơi với nhau, bản thân mỗi người đều hoàn thiện hơn.

Thân thiết hơn trong một năm qua, cả hai bị đồn yêu đồng giới. Thùy Dung và Quỳnh Chi bỏ ngoài tai những tin đồn. Họ khẳng định sẽ chia sẻ về mối quan hệ của mình khi mọi thứ trở nên rõ ràng hơn. Với Quỳnh Chi, Thùy Dung là người giúp cô sống mạnh mẽ, cá tính hơn. Với Thùy Dung, Quỳnh Chi là người quan trọng mà cô xem là "tri kỷ". Gia đình hai bên đều coi đối phương như con cái trong nhà.

Quỳnh Chi (trái) bên Thùy Dung.

Hồi tháng 7, Quỳnh Chi tiết lộ đã dọn về sống chung cùng Thùy Dung bất chấp tin đồn yêu đồng giới. Họ cho rằng mỗi người đều đã đủ trưởng thành và chịu trách nhiệm được với những việc mình làm.

Gần đây, Quỳnh Chi và Thùy Dung không còn xuất hiện nhiều cùng nhau. Việc hạn chế tương tác trên mạng xã hội khiến họ dính nghi vấn rạn nứt tình cảm. Tuy nhiên, cả hai đều tỏ ra bất ngờ trước tin đồn này.

Quỳnh Chi khẳng định, cô và Thùy Dung vẫn ở chung nhà, mối quan hệ vẫn tốt đẹp chứ không có chuyện trục trặc. Nữ MC tiết lộ, vì không muốn ồn ào nên cặp đôi hạn chế chia sẻ về đời tư cá nhân.

Anh Minh