5 lý do khiến MV mới của Sơn Tùng M-TP chưa ra mắt đã 'gây bão'

Chính thức "thả xích" thông tin về MV Hãy trao cho anh (Give It To Me) tối 17/6, Sơn Tùng M-TP lập tức khiến fan xôn xao. Tối 24/6, teaser trailer được công bố cũng tạo nên "cơn sốt" dù chưa hé lộ bất cứ phần âm nhạc nào. Hình ảnh Sơn Tùng M-TP ngả lưng xuống giường, và cảnh các mỹ nhân gợi cảm trong một buổi tiệc quanh hồ bơi... đủ sức khiến MV cán mốc hơn 4 triệu lượt xem và dẫn đầu top trending YouTube. Thành tích này góp phần làm dày thêm bộ sưu tập teaser triệu view của nam ca sĩ: Lạc trôi (2,3 triệu view), Nơi này có anh (3,3 triệu views), Chạy ngay đi (5,9 triệu view)...

Teaser trailer 'Hãy trao cho anh' - Sơn Tùng M-TP Teaser trailer MV 'Hãy trao cho anh'.

Đây là những lý do khiến MV chưa ra mắt đã tạo được sự chú ý:

Sự 'trỗi dậy' sau hơn một năm im ắng

Kể từ MV Chạy ngay đi "làm mưa làm gió" hơn một năm trước, Sơn Tùng M-TP rơi vào trạng thái "ở ẩn". Anh chàng không có thêm bất cứ sản phẩm âm nhạc nào, tần suất xuất hiện trước truyền thông cũng ít hơn. Khi cuộc đua Vpop thời gian qua chứng kiến nhiều cái tên bùng nổ và loạt MV đạt hàng chục triệu view nhanh chóng thì lại thiếu vắng cái tên Sơn Tùng M-TP. Điều này càng khiến cho nhiều người thắc mắc, đặt câu hỏi: "Sơn Tùng đang ở đâu, làm gì?".

Sơn Tùng trở lại sau hơn 1 năm vắng bóng.

Vì khiến fan chờ quá lâu nên khi vừa "nhá hàng" thông tin come back, hội Sky (tên FC) của Sơn Tùng đã bày tỏ sự phấn khích. Trên nhiều diễn đàn hay các fanpage, họ đồng loạt bình luận hay thay avatar mới để chào đón thần tượng trở lại.

Khi sức nóng của teaser phủ sóng khắp mạng xã hội thì kênh YouTube chính thức của giọng ca Thái Bình vượt mốc 4 triệu lượt theo dõi. Điều này càng cho thấy sự trở lại của nam ca sĩ là "không thể xem nhẹ".

Cú bắt tay với Snoop Dogg

Gây chú ý không kém trong dự án này là sự góp mặt của ngôi sao làng nhạc quốc tế - rapper Snoop Dogg. Theo đó, "huyền thoại rap" sẽ có phần kết hợp về âm nhạc với Sơn Tùng M-TP, hứa hẹn tạo nên cú bùng nổ.

Snoop Dogg là rapper, ca sĩ, nhà sản xuất, diễn viên người Mỹ. Bắt đầu sự nghiệp từ 1992, Snoop Dogg đã bán được hơn 23 triệu album tại Mỹ và 35 triệu album trên toàn thế giới. Anh được mệnh danh là huyền thoại của làng nhạc Rap/Hip-hop thế giới với rất nhiều bản hit đình đám như "Young, Wild and Free", "The Next Episode", "Beautiful"... Nam rapper từng hợp tác với rất nhiều nghệ sĩ đình đám như Dr. Dre, The Pussycat Dolls, Wiz Khalifa, Bruno Mars, Katy Perry, PSY...

Không chỉ sở hữu "gia tài" âm nhạc ấn tượng, Snoop Dogg còn là một trong những diễn viên tài năng tại Hollywood. Hàng loạt bộ phim điện ảnh của anh luôn nằm trong danh sách "cháy vé" và nhận được những giải thưởng lớn.

Suốt nhiều năm liền, Snoop Dogg luôn là cái tên quen thuộc được vinh danh tại các lễ trao giải tầm cỡ quốc tế như Billboard Music Awards, MTV Awards, American Music Awards...

Hai ngôi sao quốc tế góp mặt trong MV.

Diễn xuất cùng mỹ nhân Madison Beer

Madison Beer vừa là ca sĩ, người mẫu đình đám ở Mỹ. Phía Sơn Tùng xác nhận "bóng hồng" này sẽ là nữ chính của MV. Cùng Snoop Dogg, lần đầu tiên trong lịch sử Vpop, một ca sĩ trẻ có thể mời được cả hai tên tuổi lớn từ Âu Mỹ tham gia vào dự án âm nhạc cá nhân.

Madison Beer có 12 triệu lượt theo dõi trên Instagram. Cô nổi tiếng từ năm 12 tuổi khi được Justin Bieber chia sẻ bản cover ca khúc At Last trên tài khoản Twitter 25 triệu người theo dõi. Ngay sau đó, Madison Beer đã đầu quân về công ty quản lý Island Records của Justin Bieber và phát hành nhiều sản phẩm âm nhạc chất lượng. Trong đó, EP "As She Please" với siêu hit "Home With You" của Madison Beer đã nhận được 400 triệu lượt stream trên toàn thế giới.

Mới đây, Madison Beer cũng được đông đảo fan K-Pop biết đến khi hợp tác cùng nhóm K/DA, (G)I-DLE và Jaira Burns phát hành ca khúc "POP/STARS".

Không chỉ hợp tác cùng Justin Bieber, Selena Gomez, Madison Beer còn từng bắt tay cùng huyền thoại David Guetta trong album "7". Năm 2018, Madison Beer được Billboard vinh danh là một trong những tài năng trẻ triển vọng nhất về âm nhạc trong danh sách "21 under 21".

Madison Beer còn là gương mặt đại diện cho hãng thời trang "tiền tỉ" Bvlgari, một fashionista đình đám được giới trẻ yêu thích trên Instagram.

'Cơn sốt' reaction

Trước khi ra mắt, Sơn Tùng M-TP mời một số người bạn đồng nghiệp, gương mặt nổi tiếng nghe trước ca khúc. Những cái tên như Khắc Hưng, Producer Long Halo, cầu thủ Lương Xuân Trường, Hoa hậu H'Hen Niê, MC người Thái Lan - Woody... có được vinh dự này. Sau khi thưởng thức, họ đều dành nhiều lời khen cho ca khúc sôi động mang màu sắc Latin này với ca từ và giai điệu bắt tai.

Xuân Trường chia sẻ: "Ca khúc này khiến tôi rất muốn nghe lại, thậm chí có thể nghe đi nghe lại cả tuần, cả tháng".

Lương Xuân Trường: 'Tôi có thể nghe nhạc Sơn Tùng M-TP cả tháng' Xuân Trường thưởng thức nhạc Sơn Tùng M-TP.

Hoa hậu H'Hen Niê bày tỏ sự phấn khích không kém. Cô nói, khi nghe ca khúc có thể tượng trong đầu quang cảnh những cô gái vô cùng nóng bỏng vây quanh trên một không gian bãi biển cực kỳ đẹp. "Mọi người hay nói khó nghe lời nhưng bài này rất dễ nghe, rất rõ và dễ hiểu câu chuyện được truyền tải", cô nói.

Áp dụng tính năng ra mắt mới

Ekip Sơn Tùng M-TP tiết lộ, MV sẽ ra mắt thông qua tính năng công chiếu của YouTube (YouTube Premieres), cho phép khán giả có thể cùng nhau xem và trải nghiệm MV ngay tại thời điểm ra mắt như một hình thức công chiếu phim. Anh là ca sĩ Việt Nam đầu tiên áp dụng hình thức ra mắt MV kiểu này.

Sơn Tùng sẽ cho ra mắt MV bằng tính năng mới của YouTube.

Đây là một tính năng cho nghệ sĩ có thể thông báo link sản phẩm đến khán giả sớm hơn thời gian ra mắt để họ có thể chờ đợi cùng nhau. Trước khi công chiếu, khán giả có thể tương tác trong phần nhận xét, trò chuyện trực tiếp. Khi video được công chiếu, số người xem trực tiếp lúc đó sẽ được hiển thị. Hình thức này từng được nhiều ngôi sao quốc tế như Taylor Swift, Black Pink, Ariana Grande... áp dụng gần đây.

Đơn cử, nhóm Red Velvet khi phát hành MV Zimzalabim ngày 19/6 vừa qua đạt khoảng 200.000 lượt xem trực tuyến. MV có lượt xem lớn nhất từ trước đến nay trên tính năng Premiere của Youtube là Kill This Love của BlackPink với 979.000 người xem cùng thời điểm. Con số này phá vỡ kỷ lục trước đó của Ariana Grande với thank u, next với 829.000 lượt xem cùng lúc.

Với lượng fan đông đảo nhất nhì Vpop hiện tại, cộng với các con số bảo chứng như vượt ngưỡng 1 tỷ view và hơn 4 triệu lượt đăng ký YouTube, fan tin Sơn Tùng sẽ lập nên một kỷ lục cá nhân mới khi ra mắt MV theo hình thức này.

MV Hãy trao cho anh sẽ ra mắt lúc 20h ngày 1/7/2019.