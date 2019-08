Á hậu nhí gốc Việt cover nhạc phim 'The Greatest Showman'

Kathy Tan Her Lin - cô bé mang hai dòng máu Việt Nam và Malaysia - mới 7 tuổi đã trở thành gương mặt trang bìa của nhiều tạp chí nổi tiếng dành cho trẻ em tại Mỹ, Australia, Malaysia... 2018, Kathy giành giải Á hậu tại Little Miss World - cuộc thi nhan sắc nhí có lịch sử 18 năm. Cô đồng thời được trao huy chương vàng ở hạng mục tài năng ca hát khi thể hiện ca khúc How Far I'll Go.