Amee phấn khích khi đứng chung sân khấu với 'Thần đồng âm nhạc' Greyson Chance

Ngôi sao âm nhạc Greyson Chance xác nhận đến Việt Nam tham gia sự kiện MTV Connection 2019 với chủ đề "A Night Of Sensation" vào tháng 7 này. Phía Việt Nam có sự góp mặt của các ca sĩ như Amee, Bùi Anh Tuấn, VJ Jackie, MC Ngọc Nhi...

Greyson Chance.

Greyson Chance sinh năm 1997, là ca sĩ, nhạc sĩ, nghệ sĩ piano người Mỹ. Anh được gọi là "thần đồng âm nhạc" khi bộc lộ khả năng chơi piano từ nhỏ. Chance gây chú ý lớn khi cover Paparazzi của Lady Gaga hút hàng chục triệu lượt xem trên YouTube khi mới 13 tuổi. Anh từng nhận nhận giải thưởng "Nghệ sĩ YouTube trẻ tuổi" do Hollywood Teen TV Awards trao tặng.

Tháng 10/2010, Greyson Chance phát hành đĩa đơn đầu tiên - Waiting Outside the Lines - và lọt vào vị trí 112 tại thị trường Mỹ. Tiếp đó, anh phát hành album đầu tay mang tên Hold On 'til the Night (8/2011) gây chú ý và gần nhất là Portraits (tháng 3/2019). Greyson Chance từng lưu diễn nhiều nơi trên thế giới và "đốn tim" fan girl bởi vẻ ngoài ngày càng điển trai.

Chia sẻ về cơ duyên trở thành nữ nghệ sĩ Việt duy nhất đứng chung sân khấu với Greyson Chance, Amee nói: "Tôi lấy làm phấn khích khi được tham gia một đêm nhạc có sự xuất hiện của nghệ sĩ quốc tế. Đây sẽ là cơ hội để tôi mang đến những ca khúc quen thuộc nhưng với phiên bản hoàn toàn khác giúp khuấy động không khí đêm nhạc".

Ca sĩ trẻ Amee.

Amee là nhân tố mới của Vpop từ đầu 2019. Từ việc kết hợp, diễn xuất trong một số sản phẩm âm nhạc của đồng nghiệp, cô nàng 10x bỗng dưng được nhớ mặt đặt tên khi tung MV Anh nhà ở đâu thế, nhanh chóng cán mốc hàng chục triệu view ấn tượng. MV Đen đá không đường gần đây của nữ ca sĩ trẻ cũng đón nhận lượt view không nhỏ...

MV 'Anh nhà ở đâu thế?' - Emee MV 'Anh nhà ở đâu thế'.

A Night Of Sensation sẽ diễn ra lúc 20h, ngày 25/7 tại TP HCM.