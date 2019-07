Cao Xuân Tài: 'Tôi bị đại gia mời mọc khiếm nhã nhiều sau đăng quang'

Trở lại sau tai nạn tập xiếc trên cao cách đây một tuần, nam vương Cao Xuân Tài nhận lời làm giám khảo một cuộc thi đánh thức vẻ đẹp nam tính dành cho bạn trẻ 20 - 30 tuổi. Trong buổi giao lưu, nam ca sĩ lần đầu chia sẻ về cuộc sống sau đăng quang Man of the World 2018, những cách làm đẹp, tự tin hơn trước công chúng.

Cao Xuân Tài thẳng thắn chia sẻ về "mặt tối" trong thế giới người mẫu, nhất là việc phải ứng xử trước những lời mời khiếm nhã. Anh thú nhận sau khi đăng quang đã nhận được không ít lời mời đi ăn hay "qua đêm" từ những đại gia.

Nam vương Cao Xuân Tài.

Nói về cách ứng xử, Xuân Tài cho biết: "Tôi không suy nghĩ nhiều mà sẽ nói không hoặc từ chối thẳng. Tôi không phải là người ăn nói khéo léo nên khi có người ngỏ ý như thế thường phản ứng rất mạnh, nói không với sự thỏa hiệp".

Cao Xuân Tài khá năng nổ khi tham gia các hoạt động nghệ thuật. Năm 2018, sau khi đăng quang anh tham gia cuộc thi Người nghệ sĩ đa tài và giành giải á quân. Anh cho biết đang kiếm tiền bằng sức lao động, thay vì dựa dẫm vào người khác hay nổi bằng scandal. Anh cũng là người thích mạo hiểm và dấn thân nên không sợ khó khăn hay cực khổ.

"Làm người mẫu bây giờ khó khăn lắm. Tôi phải cố gắng mở rộng 'phạm vi kiếm tiền' hơn. Tôi hạn chế các show diễn mà tập trung làm đại diện cho các thương hiệu, tham gia nhiều hoạt động khác như đóng phim, làm MC", anh cho hay.

Từng chinh chiến ở đấu trường nhan sắc quốc tế, Cao Xuân Tài chia sẻ kinh nghiệm: "Từ trước giờ đi thi, tôi chỉ biết luôn cố gắng hết mình, tuân thủ nội quy, cố gắng tận hưởng, tham gia hết sức trong mọi hoạt động. Mình phải tạo nên sự khác biệt và gây thiện cảm với giám khảo".

Về bí quyết chăm sóc nhan sắc, nam vương cho biết trước đây không quan tâm đến ngoại hình. "Mỗi ngày nhìn vào gương, tôi tự thù hằn với bản thân. Trước khi thi quốc tế, tôi mới tìm hiểu và nhờ những anh chị chuyên gia tư vấn. Tôi muốn nhấn mạnh với các bạn thí sinh, làn da đối với mọi người rất quan trọng. Nó giúp chúng ta tự tin hơn. Đừng xem nhẹ mà hãy học cách chăm sóc bản thân ngay từ bây giờ", anh nói.

Cao Xuân Tài sinh năm 1995, cao 1,82m. Anh tốt nghiệp ĐH Thể dục Thể thao Đà Nẵng, làm huấn luyện viên thể hình và người mẫu tự do. Anh từng giành Á quân Vietnam Fitness Model, sau đó đại diện Việt Nam tham dự đấu trường nhan sắc quốc tế Man of the World 2018 và đăng quang.