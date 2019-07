Chàng khiếm thị hát rong gây xúc động khi song ca với Tố My

Xuân Hòa (26 tuổi) bị mù bẩm sinh. Anh có tình yêu với âm nhạc nên hàng ngày mưu sinh bằng việc hát rong. 9x là gương mặt không mấy xa lạ trên YouTube. Tuy có giọng Bắc nhưng chàng trai này lại hát vọng cổ, dân ca Nam bộ ngọt ngào. Những clip hát của Xuân Hòa luôn đạt hàng triệu view trên YouTube.

Chàng khiếm thị hát rong gây xúc động với màn song ca với Tố My Màn song ca của Xuân Hòa - Tố My.

Tố My cho biết cả hai biết nhau từ một chương trình. Âm nhạc là điều kết nối họ với nhau. "Điều ấn tượng của My dành cho Xuân Hòa là cách làm việc chuyên nghiệp. Mặc dù bị khiếm thị, đi lại khó khăn, Xuân Hòa luôn đúng giờ, bài vở giao cho Hòa đều nghiên cứu rất kỹ, sáng tạo ra cách hát riêng phù hợp", Tố My chia sẻ.

Thương con chốt sang sông là nhạc phẩm hoàn toàn mới được nhạc sĩ Phạm Hồng Biển viết riêng cho Tố My. Nội dung kể về mối tình giữa một chàng trai nghèo bị mù và cô bé hàng xóm. Lớn lên cùng nhau nhưng khi trưởng thành, cô gái phải đi lấy chồng. Chàng trai biết thân phận mình khổ nghèo, mù lòa nên đành cự tuyệt tình cảm để cô có một cuộc sống tốt hơn. Ngày ngày, anh lấy cờ tướng làm bạn để quên đi nỗi sầu.

Diễn xuất của Xuân Hòa trên sân khấu.

"Ngọc nữ bolero" cho biết, khi nhạc sĩ gửi bản demo, cả hai đều có cảm xúc và bước vào phòng thu không gặp trở ngại gì. Tuy nhiên, việc ghi hình MV là một thử thách rất lớn đối với Xuân Hòa. Ngoài việc hát, anh còn phải diễn xuất với bạn diễn và tương tác tốt với graphic được dàn dựng trên sân khấu.

"Khi hát song ca cùng Xuân Hòa, Tố My cảm nhận được sự xúc cảm và những rung động tự nhiên trong giọng hát này. Ở Xuân Hòa không có chuyện cố gắng để hát cho ngọt, cho mùi, đều là cảm xúc tự nhiên. Điều này thật sự rất đáng quý. Sự trải nghiệm của Xuân Hòa tuy chưa dày dặn như đàn anh, đàn chị nhưng mỗi câu hát hay cách xử lý của Hòa đếu rất hợp lý", Tố My nói thêm.