Chí Nhân: 'Tôi không còn mối quan hệ gì với Minh Hà nữa'

Nam diễn viên gián tiếp thừa nhận, cuộc tình mà anh phải đánh đổi bằng cuộc hôn nhân với Thu Quỳnh, đã chấm dứt.

Chí Nhân và Thu Quỳnh ly hôn cuối năm 2015 sau khi nam diễn viên sinh năm 1988 vướng phải scandal ngoại tình với bạn diễn Minh Hà trong thời gian đóng chung phim Hôn nhân trong ngõ hẹp.

Gần đây, Chí Nhân bị đồn đã chia tay Minh Hà và có tình mới. Tối 19/10, mạng xã hội lan truyền hình ảnh anh đi ăn tối cùng một người phụ nữ lạ mặt và bé Be. Theo chia sẻ từ chủ nhân của những bức hình, Chí Nhân và người phụ nữ này vui vẻ nói chuyện suốt bữa ăn và cùng nhau chăm sóc Be. Thậm chí, người phụ nữ này còn liên tục gọi bé Be là 'con trai'.

Xuất hiện trong buổi họp báo bộ phim Sinh tử mới đây, chia sẻ với iOne, Chí Nhân cho biết, anh là người sống tự do, độc thân nên có quyền tiếp xúc, gặp gỡ người khác. "Đâu phải đi chơi, đi ăn với ai thì người đó là bạn gái", anh bức xúc.

Nam diễn viên nói anh không hài lòng với người đã tự ý chụp hình anh. Theo Chí Nhân, hành động này làm ảnh hưởng đến bé Be - con trai anh. "Tôi bực mình vì cuộc sống riêng tư bị xâm phạm. Hôm đó khi nhìn thấy có người chụp ảnh, tôi đã yêu cầu họ xóa ảnh ngay trước mặt mình. Không hiểu vì sao những tấm ảnh đó vẫn bị lan truyền trên mạng xã hội", anh nói.

Nói về mối quan hệ với Minh Hà, anh khẳng định cả hai từ lâu đã không còn hợp tác chung. "Tôi không còn mối quan hệ gì với Minh Hà nữa", anh nói.

Chí Nhân cũng cởi mở khi được nhắc lại những lời không hay anh từng dành cho vợ cũ.

Năm 2018, trong một bài phỏng vấn, Chí Nhân tiết lộ, sau khi kết hôn và sống chung với Thu Quỳnh, anh mới nhận ra con người thật của "My Sói". Việc sống với một người phụ nữ giả tạo, không biết lúc nào thật, lúc nào giả khiến anh uất ức. Anh cũng tố vợ cũ không thực hiện theo mọi thỏa thuận ly hôn của tòa án. Thu Quỳnh xem con trai anh như con riêng của mình và không để anh thoải mái gặp con. Khi cần trao đổi, bàn bạc về chuyện học tập, chuyển trường của con, Thu Quỳnh cũng tỏ thái độ không hợp tác.

Khi được hỏi có hối hận với phát ngôn về vợ cũ, Chí Nhân khẳng định anh luôn nói sự thật. "Chỉ có mọi người là không thích nghe nói thật thôi!", anh khẳng định.



Công khai tố vợ cũ giả tạo hồi cuối năm ngoái, Chí Nhân từng bị khán giả phản ứng. Thế nhưng anh cho biết không có thời gian đọc bình luận từ những nick ảo. Anh chỉ bực mình khi người thân vào bình luận ở những bài đăng trên trang cá nhân của anh lại bị cả các nick ảo làm phiền. "Ở Hàn Quốc, người ta đề xuất hẳn đạo luật Sulli để cư dân mạng phải có trách nhiệm về lời nói của mình. Những câu nói mang tính sát thương đôi khi có thể gây ra cái chết cho một người".

Hiện tại, Chí Nhân cho biết, mối quan hệ giữa anh và Thu Quỳnh được cải thiện. Bằng chứng là cuối tuần, anh vẫn về nhà vợ cũ, đưa đón con trai đi chơi. Họ cùng trao đổi với nhau về cách dạy con. "Cả hai thỏa thuận với nhau trước tòa như thế nào thì hiện tại, chúng tôi cư xử với nhau như vậy", anh nói.



Thu Quỳnh gần đây công khai tình yêu mới. Khi được hỏi có lo lắng bạn trai mới của vợ cũ đối xử không tốt với con trai mình, Chí Nhân cho biết không can thiệp vào cuộc sống vợ cũ. Chỉ khi nào vợ cũ chia sẻ, anh mới đề cập.

Sắp tới, Chí Nhân quay trở lại màn ảnh với vai Trần Bạt - con trai Chủ tịch tỉnh Trần Nghĩa, do NSND Hoàng Dũng thủ vai. Anh khẳng định đây là vai diễn mong ước từ lâu vì được diễn cùng NSND Hoàng Dũng. "Khi tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh và về Nhà hát Kịch Hà Nội, tôi là diễn viên trẻ nhưng đã được NSND Hoàng Dũng giao cho vai chính trong vở Huyết lệnh. Vở ấy ông vào vai Chủ tịch tỉnh, còn tôi là con trai ông. Sau vai diễn đó, tôi cũng gọi ông là 'bố' xưng 'con'. Trong Sinh tử, tôi lại tiếp tục được làm con của bố.



Khi chưa đóng phim truyền hình, tôi nhiều lần theo bố đến trường quay. Tôi ao ước được đóng phim cùng bố. Cuối cùng ước mơ đã trở thành sự thật", anh nói.

Trần Bạt do Chí Nhân thủ vai là Phó giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư. Bạt được bổ nhiệm thần tốc nhờ danh con trai chủ tịch tỉnh. Vai diễn này là mắt xích quan trọng trong mối quan hệ phức tạp giữa các quan chức với doanh nghiệp. Trong phim, nhân vật Bạt có nhiều cảnh tình tứ với Trinh (Quỳnh Nga đóng).

"Cảnh nóng với Quỳnh Nga mệt nhất. Bình thường khi yêu, người ta hay hôn ở chỗ không ai nhìn thấy. Trong khi đó, chúng tôi phải thực hiện trước mặt gần 30 con người. Đây là cảnh đầu tiên, khi hai anh em còn chưa quen biết. Quỳnh Nga luôn có sự tương tác tốt với bạn diễn của mình", anh nói.

