Chi Pu bắn rap ngầu trong MV nữ quyền

Đây là sản phẩm âm nhạc nối tiếp chuỗi dự án trong 2019 của giọng ca sinh năm 1993. Em nói anh rồi do Park Jeong Wook - "ông hoàng nhạc phim" xứ Hàn - người từng tạo nên nhiều ca khúc nhạc phim đình đám như Secret Garden, Iris, Bad Love, Nice Guy, She was pretty... - viết. Về phần vũ đạo, Chi Pu hợp tác với 1Million Dance Studio - nơi đã cho ra đời rất nhiều video biên đạo triệu view cho các hit từ Kpop đến Âu Mỹ.

Trích MV 'Anh nói em rồi' Trích MV.

MV mang màu sắc cá tính, có phần nổi loạn. Hình ảnh Chi Pu xây dựng khác biệt so với những MV trước đó. Cô muốn đề cao nữ quyền thông qua câu chuyện tình yêu.

Chi Pu trong MV.

Cô liên tục hóa thân thành nhiều tính cách, con người khác nhau. Khi thì hình tượng "chị ninja", khi lại là chiến binh uy quyền, tay cầm thanh gươm, cầm súng nhằm "tiêu diệt" người đàn ông không đáng để dành tình cảm. Vừa hát, Chi Pu khoe vũ đạo chuyên nghiệp, gợi cảm. Cô khiến fan bàn tán không ít về "câu thần chú" #Bidibadibidibu bắt tai.

Sản phẩm còn đánh dấu lần hai Chi Pu trổ tài đọc rap sau ca khúc Talk to me. Sau khoảng hơn 10h ra mắt, MV đang cán mốc con số triệu view trên YouTube.