Cú twist bách hợp bất ngờ trong MV mới của S.T Sơn Thạch

Tối 3/11, S.T Sơn Thạch ra mắt MV Sai nắng (Crush). S.T Sơn Thạch vào vai anh trai của Bình An. Cả hai cùng thích một bà mẹ đơn thân (Á hậu Lệ Hằng đóng). Hành trình "cưa đổ" crush của hai anh em bắt đầu và đúng nghĩa "huynh đệ tương tàn". S.T Sơn Thạch liên tục bày trò để cản đường em trai Bình An gây ấn tượng với Lệ Hằng. Không chỉ làm cho đĩa thức ăn của Bình An có vấn đề, S.T Sơn Thạch còn "mua chuộc" con trai của Lệ Hằng (bé William Nguyễn Khôi) để cậu nhóc giúp đỡ mình.

Bình An cũng "không phải dạng vừa" khi đối phó với ông anh trai bằng cách tranh thủ lúc S.T Sơn Thạch đang ngủ liền giả gái nằm chung, chụp ảnh và đăng lên mạng để Lệ Hằng nhìn thấy. Mất bao công sức nhưng cuối cùng, S.T Sơn Thạch và Bình An mới vỡ lẽ họ đều là kẻ thua cuộc bởi Lệ Hằng đã có người yêu từ trước, là một cô gái (Kaycee Chung đóng).

MV 'Sai nắng' - S.T Sơn Thạch MV 'Sai nắng'.

Trước ngày ra mắt MV, S.T Sơn Thạch "nhá hàng" teaser khoảnh khắc thân thiết với Bình An. Cùng diện đồ đồng điệu, lại có những cử chỉ thân mật, hai anh chàng khiến fan lầm tưởng về một chuyện tình đam mỹ. Việc họ thân thiết sau một chương trình truyền hình thực tế gần đây càng khiến fan chờ đón MV ra mắt. Tuy nhiên, cuối cùng, tất cả chỉ là "cú lừa" của nam ca sĩ khi nội dung mang đến cú twist cực mạnh.

Nội dung MV gây bất ngờ cho người xem.

Kịch bản MV dựa trên ý tưởng của S.T Sơn Thạch. Đạo diễn Gin Trần gợi ý MV nên có hình ảnh mang phong cách châu Âu nên cả êkip đã kéo nhau lên Bà Nà Hills để thực hiện MV trong hai ngày.

Vốn là anh em thân thiết từ Cuộc đua kỳ thú 2019, S.T Sơn Thạch và Bình An vào vai dễ dàng. Lệ Hằng chưa đóng MV lần nào nhưng khi S.T Sơn Thạch ngỏ ý mời đã nhận lời ngay.

Trong MV, S.T Sơn Thạch gây thích thú cho khán giả nhờ tạo hình mỹ nam tóc trắng. Nam ca sĩ cho biết đã đầu tư 25 triệu đồng cho mái tóc này. Anh khẳng định mỗi sản phẩm âm nhạc sẽ là một hình tượng khác nhau, không "đóng khung bản thân".

S.T Sơn Thạch chia sẻ không bị áp lực bất cứ thứ gì khi cuộc đua Vpop đang ngày càng khốc liệt vào dịp cuối năm. Anh muốn thực hiện MV để giữ lời hứa với fan rằng mỗi năm sẽ dành tặng một MV thật chỉn chu.