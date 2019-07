Cường Đô La tình tứ bên Đàm Thu Trang trong video cưới

Tối 18/7, Cường Đô La đăng tải trên trang cá nhân đoạn video dài gần 3 phút, ghi lại những khoảnh khắc lãng mạn của anh và Đàm Thu Trang trong chuyến đi du lịch cùng nhau. Cả hai kết hợp chụp ảnh cưới trong chuyến đi này. Anh chú thích: "Our journey is just begin" (Tạm dịch: Hành trình của chúng ta mới chỉ bắt đầu).

Video cưới của Cường Đô La - Đàm Thu Trang

Những ngày qua, cặp đôi đã gửi thiệp cưới tới người thân, bạn bè. Họ sẽ tổ chức hôn lễ vào 28/7 tại một trung tâm tiệc cưới sang trọng, tọa lạc ở quận 1, TP HCM. Cường Đô La và bà xã đưa ra yêu cầu khắt khe tới các khách mời như không sử dụng đồ công nghệ, không đưa theo trẻ em dưới 5 tuổi để đảm bảo an toàn trong bữa tiệc.

Cận ngày cưới, vợ chồng Đàm Thu Trang tiết lộ không có thói quen lên kế hoạch trước, thường làm theo cảm xúc. Cặp đôi sẽ chọn xe cưới, lên kế hoạch trăng mật tùy vào cảm xúc ở thời điểm quyết định.

Đàm Thu Trang hẹn hò Cường Đô La khoảng một năm trước khi tổ chức lễ ăn hỏi hồi đầu tháng 1/2019 tại Lạng Sơn. Doanh nhân phố núi sinh năm 1982, từng trải qua hôn nhân với Hồ Ngọc Hà và mối tình gần hai năm cùng diễn viên Hạ Vi. Còn Đàm Thu Trang là người dân tộc Tày, sinh năm 1989 tại Lạng Sơn. Cô từng tham gia nhiều cuộc thi người mẫu, nhan sắc và phát hành một số sản phẩm âm nhạc... nhưng không thu hút được sự chú ý.

Anh Minh