Cường Seven công khai yêu Vũ Ngọc Anh qua MV ngọt ngào

Sau 2 năm tập trung cho điện ảnh, Cường Seven vừa trở lại bằng MV Make u mine với chất nhạc tropical trẻ trung. Ca khúc do Khắc Hưng sáng tác.

MV 'Make U Mine' - Cường Seven MV 'Make U Mine'.

Âm nhạc trong Make u mine phù hợp với không khí vui chơi mà nhiều bạn trẻ đang lựa chọn thông qua những chuyến du lịch, khám phá. Diễn xuất cùng anh trong MV là bạn gái tin đồn bấy lâu nay - Vũ Ngọc Anh. Nữ người mẫu - diễn viên mặc bikini gợi cảm, có những cảnh quay ngọt ngào bên Cường Seven. Họ gặp nhau ở một không gian biển xanh, cát trắng, nắng vàng... Khoảnh khắc chạm mặt nhau lần đầu tiên bên bờ biển, họ đã bị đối phương hấp dẫn. Từ đây, cả hai bắt đầu có những phút giây tận hưởng khoảnh khắc mùa hè vui vẻ.

Cường Seven - Vũ Ngọc Anh vui chơi trên biển trong MV.

Nói về lý do chọn Vũ Ngọc Anh, Cường Seven cho biết, khi trao đổi, bàn bạc với đạo diễn MV về hình tượng nhân vật nữ, ekip thống nhất phải chọn một cô gái năng động, giàu năng lượng tích cực. "Cường thấy Ngọc Anh rất phù hợp. May mắn, vào thời điểm sản xuất MV, Cường và Ngọc Anh đang được mời tham dự một show thời trang tại Đà Nẵng nên đã ngỏ ý mời Ngọc Anh tham gia diễn xuất luôn. Sau khi trao đổi về nội dung, Ngọc Anh rất vui vẻ để nhận lời. Cường chỉ phải trả catse bằng 3 bữa ăn ngon thôi", anh nói.

Xác nhận thêm với iOne về mối quan hệ tình cảm đồn đoán lâu nay, Cường Seven cho biết: "Chúng tôi đang trong thời gian tìm hiểu được hơn một năm nay. Đây là chuyện riêng tư nên Cường cũng không muốn chia sẻ quá nhiều. Hiện cả hai đứa đều rất hạnh phúc".

Nam ca sĩ xác nhận chuyện hẹn hò sau một thời gian im lặng.

Vì thân thiết từ trước nên quá trình đóng MV, cả hai không gặp khó khăn. MV được quay hoàn toàn ở Đà Nẵng một cách ngẫu hứng nên nam ca sĩ gặp khó khăn về việc huy động máy móc, mời đạo diễn, nhân sự...

Vắng bóng 2 năm ở làng nhạc nên khi tái xuất Cường Seven khá áp lực. Tuy nhiên, âm nhạc là thứ khiến anh tự tin nhất lúc này sau một thời gian học tập và rèn luyện. "Nếu nói không áp lực về con số view thì cũng không đúng. Tuy nhiên, Cường vẫn cố gắng tạo cho mình sự thoải mái nhất cho lần trở lại này bởi phía trước còn nhiều kế hoạch khác", nam ca sĩ nói.

Cường Seven cho biết từ nay đến cuối 2019 sẽ cho ra mắt liên tục những ca khúc, MV mới. Anh cũng đang cố gắng hoàn thiện album đầu tay để kịp ra mắt vào cuối năm.