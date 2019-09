Cường Seven phủ nhận từ bỏ ca hát

"Tôi khẳng định chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ nghỉ hát. Việc tạm ngưng thời gian qua chỉ là cách để tái tạo mọi thứ, xác định lại con đường đi chuyên nghiệp, đúng đắn và dài hơi hơn... Âm nhạc luôn là đam mê trong tôi nên không có gì có thể ngăn cản được việc đến với nó", nam ca sĩ mới đây nói.

Cường Seven dành 2 năm để tập trung vào điện ảnh.

Cường Seven cho biết, hai năm qua anh vẫn hoạt động trong showbiz. Anh chọn cách đi êm đềm, trải nghiệm và khám phá nhiều hơn, thay vì gây ồn ào đời tư hay tạo scandal để giữ tên tuổi... Dù không ra sản phẩm, anh vẫn âm thầm sáng tác nhạc, học hỏi thêm về kỹ năng trình diễn sân khấu.

Về lý do vắng bóng ở Vpop, nam ca sĩ cho biết 2 năm qua đã dành trọn thời gian cho điện ảnh. Anh tham gia các dự án Lôi báo, Người bất tử, Yolo... "2 năm là quãng thời gian không dài, nhưng cũng đủ để tôi nhận ra bước đường mình đang đi phù hợp và đúng đắn... ", Cường Seven nói.

Khi đưa ra quyết định đó, Cường Seven phải tạm gác lại những dự án âm nhạc. Anh kể, có thời gian đi quay với đoàn cả năm nên muốn làm nhạc cũng rất khó. "Tôi muốn mình phải thật sự làm tốt nhất ở lĩnh vực đang chọn nên sẽ phải 'hy sinh' một trong hai thứ. Tôi chưa bao giờ cảm thấy nuối tiếc hay hối hận về quyết định đó. Ngoài cái tên ca sĩ Cường Seven, giờ đây mọi người đã gọi thêm tôi là diễn viên", anh nói thêm.

Cường Seven cho biết đã đến lúc phải quay lại với đam mê âm nhạc. Anh đã chuẩn bị loạt MV và album mới sẽ phát hành từ đây đến cuối 2019. Mở đầu cho lần "come back" này là MV Make U Mine, bắt tay với nhạc sĩ Khắc Hưng. Nam ca sĩ vẫn giữ màu sắc âm nhạc mạnh mẽ, cá tính... Khác biệt mà Cường Seven muốn mang tới cho khán giả là sự sâu sắc, trải nghiệm, cảm xúc đa dạng và âm nhạc thời thượng hơn.

Teaser 'Make U Mine' - Cường Seven Teaser MV 'Make U Mine'.

"Hiện tôi tự tin hơn bất cứ lúc nào hết cả về giọng hát lẫn kỹ năng trình diễn sân khấu. Đây mới chính là con người Cường Seven mong muốn có và muốn được thể hiện với khán giả. Tôi cần trở lại với âm nhạc để không phụ lòng những khán giả vẫn chờ đợi và khẳng định thêm cho những người chưa rõ 'Cường Seven là ai'", nam ca sĩ nói.

Cường Seven "chất" hơn trong ngày trở lại.

Cường Seven sinh năm 1989, là cái tên nổi bật trong giới Underground và nhóm Spacespeaker đình đám gồm những gương mặt như Touliver, Soobin Hoàng Sơn, JustaTee... Anh từng thành công với những ca khúc Beautiful Girl, You & I... Ngoài ca hát, Cường Seven lấn sân điện ảnh trong vài năm trở lại đây. Về chuyện tình cảm, anh từng gắn bó với Chi Pu, MLee... Hiện Cường Seven bị đồi thổi yêu người mẫu Vũ Ngọc Anh.