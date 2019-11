Đàm Thu Trang khoe quà 20/10 của Subeo tặng

Trên trang cá nhân, Đàm Thu Trang khoe hoa, bánh kem do Cường Đô La và bé Sueo tặng. Trên bánh có ghi dòng chữ "Subeo - Ba Cường chúc mừng mẹ Trang". Đặc biệt đóa hoa Subeo tặng riêng cho Đàm Thu Trang ghi dòng chữ: "Subeo chúc mừng mẹ Trang 20/10".

Đàm Thu Trang hạnh phúc bên quà tặng của chồng và bé Subeo.

Đàm Thu Trang chia sẻ niềm vui khi nhắng nhít chụp ảnh bên những món quà đặc biệt này. Cô viết: "Love you so much... my husband, my son, with love" (Tạm dịch: Yêu con nhiều lắm. Chồng của tôi, con của tôi...).

Nhiều bình luận của bạn bè, khán giả tỏ ra "ghen tỵ" với Đàm Thu Trang trước sự yêu thương này. Các comment để lại có nội dung: "Subeo đáng yêu thế", "Nhất mẹ Trang rồi nhé", "Subeo tuyệt vời. Chúc mừng mẹ Trang nhé"...

Từ khi công khai yêu Cường Đô La, Đàm Thu Trang giữ mối quan hệ thân tình cùng con riêng của chồng. Bé Subeo thường có những chuyến đi chơi, du lịch chung cùng Đàm Thu Trang. Nữ người mẫu cũng tỏ ra là người mẹ yêu thương, chăm sóc bé.

Subeo thân thiết cùng Đàm Thu Trang.

Subeo còn xuất hiện trong ảnh cưới của Đàm Thu Trang - Cường Đô La hồi tháng 7. Trong ngày cưới, Thu Trang ôm Subeo và dành tặng nụ hôn lên má. Cuộc sống hôn nhân của người đẹp xứ Lạng và doanh nhân phố núi vẫn thu hút sự quan tâm của nhiều người.