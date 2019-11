Dàn đèn đổ rạp khi thí sinh Giọng hát Việt Nhí đang biểu diễn

Bé Linh Đan là đại diện cuối cùng của team Dương Khắc Linh - Phạm Quỳnh Anh bước vào đêm chung kết cuộc thi. Ở phần thi đơn, bé thể hiện ca khúc This is My Destiny được viết nên dựa trên hành trình của Linh Đan tại cuộc thi. Từ một cô bé nhút nhát nay Linh Đan đã trưởng thành và bản lĩnh hơn không chỉ trong giọng hát mà còn ở tính cách. Với chất giọng nhẹ nhàng, trong veo, Linh Đan đã kể cho khán giả nghe một câu chuyện được viết bằng âm nhạc.

Phần thi được dàn dựng bằng một dàn đèn bằng khung thép, thiết kế theo hình vòng cung trên sân khấu. Linh Đan đứng dưới dàn đèn này biểu diễn. Phần thi có sự hỗ trợ của những người bạn trong team và có cả sự đệm đàn piano của Dương Khắc Linh và sự xuất hiện của Phạm Quỳnh Anh. Ở phần cao trào nhất, khi pháo phụt sáng trên sân khấu, hơn chục bạn nhỏ đang thăng hoa thì dàn đèn này bỗng sụp đổ. May mắn, toàn bộ khung đèn đều đổ ngược về phía sau lưng. Các thí sinh tiếp tục biểu diễn cho đến hết bài.

Phần khung đèn được dàn dựng để tạo hiệu ứng cho phần dự thi của thí sinh team Phạm Quỳnh Anh.

Tuy nhiên, sau đó khung đèn này đổ rạp trên sân khấu.

Sau sự cố, các thí sinh nhanh chóng được HLV và ekip dẫn vào hậu trường. Đội ngũ kỹ thuật sân khấu nhanh chóng có mặt trên sân khấu để giải quyết "hậu quả". Chương trình tiếp tục lên sóng khi máy quay tập trung vào MV.

Phạm Quỳnh Anh hốt hoảng vì dàn đèn đổ rạp khi học trò đang thi hát Khoảnh khắc khung đèn trên sân khấu sụp đổ (từ 0:42)

Nói về sự cố này sau khi cuộc thi kết thúc, Phạm Quỳnh Anh cho biết, lúc đang biểu diễn nên chị cũng không biết chuyện dàn đèn sụp đổ sau lưng. "Khi quay lại nhìn thì tôi rất hốt hoảng. Không biết nếu nó đổ về trước thì làm sao tôi đền cho nổi nữa", chị nói.

Nữ ca sĩ cảm thây sự cố này là may mắn vì các em nhỏ trong đội của mình đều an toàn. "Lúc tập dượt chương trình mọi thứ vẫn ổn nhưng không hiểu vì sao khi lên sóng lại gặp sự cố như thế. May là nó không để lại hậu quả gì", nữ HLV nói thêm.

Ekip sân khấu xử lý sự cố.

Về kết quả, bé Linh Đan chỉ giành được giải Nhì, trong khi nhiều người đặt kỳ vọng sẽ đăng quang, Phạm Quỳnh Anh cho biết chị không cảm thấy buồn, ngược lại là sự tự hào. "Với tôi, cả 5 bé đều xứng đáng giành quán quân. Riêng Linh Đan, cảm ơn con đã đại diện team bước đến vào vòng chung kết. Con đã hát hay khiến cô chú rất tự hào", Phạm Quỳnh Anh nói.

Dương Khắc Linh - Phạm Quỳnh Anh vui vẻ chụp ảnh kỷ niệm cùng học trò sau chương trình.

Nhạc sĩ Dương Khắc Linh cũng chúc mừng bé Linh Đan. Anh viết trên trang cá nhân: "Chúc mừng con. Chúc mừng cả team Chiến Binh Cầu Vồng đã để lại dấu ấn tốt trong lòng khán giả, đó là điều quan trọng nhất. Chắc chắn khán giả của con vẫn luôn yêu con nhất và chúng ta sẽ ra mắt bài hát thật sớm để gửi tặng mọi người nhé".