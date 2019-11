Diễm My 9x mừng sinh nhật bạn trai

"Chúc mừng sinh nhật Gấu. Mong rằng hàng triệu điều ước dành cho anh sẽ thành hiện thực. Rất nhiều điều tuyệt vời đang đợi anh phía trước. Yêu anh", Diễm My bày tỏ. Đây là dịp hiếm hoi Diễm My bày tỏ tình cảm công khai với bạn trai trên trang cá nhân.

Diễm My và bạn trai.

Tâm sự với iOne về lý do kiệm thể hiện tình cảm công khai với bạn trai, Diễm My cho biết, trước đây cô thường chia sẻ chuyện yêu vì không muốn người yêu đứng trong bóng tối. Nhưng mọi việc diễn ra không như cô mong muốn.

"Khán giả mang định kiến nghệ sĩ chỉ yêu kiểu thực dụng, quen người giàu có. Những bình luận tiêu cực đã ảnh hưởng rất nhiều đến bạn trai tôi và gia đình anh ấy. Gia đình anh làm kinh doanh, không muốn bị chú ý quá nhiều. Cho nên sau này, tôi luôn cẩn trọng suy nghĩ mỗi khi đăng hình. Thậm chí, tôi phải xóa cả những bức ảnh từng đăng", Diễm My nói.

Diễm My và bạn trai công khai tình cảm từ tháng 3/2018. Bạn trai Diễm My từng du học tại ĐH Công nghệ Swinburne ở Melbourne, Australia. Hiện, anh xây dựng một công ty chuyên sản xuất cà phê hòa tan, thường xuyên đi lại giữa Việt Nam và Australia để làm việc.

Từng có quãng thời gian rạn nứt tình cảm do mâu thuẫn nhưng hiện tại, mối quan hệ của Diễm My và bạn trai tốt đẹp. Khi mẹ Diễm My qua đời, bạn trai là người luôn bên cạnh, giúp nữ diễn viên vượt qua giai đoạn khủng hoảng. Cô khẳng định bạn trai là người giúp mình trưởng thành, chín chắn hơn trong suy nghĩ.

Trải qua hơn hai năm yêu, Diễm My tự nhận, cô tự tin mình và bạn trai đã có đủ niềm tin và sẵn sàng cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, sóng gió. "Ba mẹ tôi từng ly dị từ khi tôi còn nhỏ. Tôi không muốn đi vào vết xe đổ ấy. Tôi muốn có gia đình hạnh phúc. Trong tình yêu, tôi chậm mà chắc chứ không vội vàng", cô nói.

