Diễm My 9x: 'Scandal ập đến vì tôi quá vô tư'

Diễm My 9x là khách mời trong tập 9 của Bistro K - Quán ăn hạnh phúc. Tại đây, cô kể về hành trình đến với nghệ thuật và cuộc sống cá nhân. Diễm My chia sẻ ba mẹ ly hôn từ khi còn bé. Điều này khiến tính cách nữ diễn viên có phần nhút nhát. "Ba tôi là người rất khó tính. Nếu tôi làm sai, ba sẽ mắng, thậm chí là đánh. Có lần tôi trốn đi chơi, ba đánh bằng sợi dây điện", cô nhớ lại.

Nữ diễn viên Ống kính sát nhân kể, khi ba gặp áp lực trong công việc thường trút cơn giận vào hai mẹ con. Chính cô là người giúp mẹ thoát khỏi cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Khi nhìn lại, cô thấy quyết định xách vali rời khỏi nhà lúc đó là đúng đắn. "Lúc ra đi và sống tự lập, tôi và mẹ không lấy tiền, ba tôi cũng không giúp đỡ. Tôi thấy ba xem chuyện đó không có gì to tát nên tôi trách ba. Bây giờ nhìn lại, có thể ba có nỗi khổ riêng. Tôi giống như một người hùng đối với mẹ, như một trụ cột gia đình, vừa là con gái, vừa là đàn ông để che chở cho bà", Diễm My 9x tâm sự.

Diễm My 9x.

Diễm My bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ lúc 5 tuổi. Hồi xưa ba mẹ thích làm ca sĩ, diễn viên nhưng không có cơ hội nên đặt hết hy vọng vào con gái. Có cuộc thi nào đăng trên tạp chí, mẹ Diễm My đều gửi hình để con gái tham gia. Nhờ đó, cô may mắn được chọn vào một vai trong phim Vụ án Thanh Nga, dần dần xuất hiện trên các tờ báo tuổi teen, ảnh bìa...

Diễm My thừa nhận chính nhan sắc là yếu tố đầu tiên giúp cô đến gần với nghệ thuật. Không chỉ diễn xuất, cô còn tập tành làm MC... Thành công đến quá sớm khiến cô gặp khó khăn khi bước chân vào con đường chuyên nghiệp. Cô tiết lộ từng cao ngạo vì nổi tiếng nên phải lĩnh một bài học nhớ đời. "Trong nghệ thuật, những người trẻ phải có thái độ khiêm nhường. Đến bây giờ, tôi luôn đặt yếu tố đó lên hàng đầu", cô nói.

Về sự nghiệp diễn xuất, dù có nhiều vai diễn, Diễm My không ít lần bị nhận xét đóng đơ, không cảm xúc hay "bình hoa di động". Cô buồn khi nghe những đánh giá này nên tự nhủ bản thân phải thay đổi. Nữ diễn viên đăng ký tham gia các khóa học, tự tập diễn trước gương, học hỏi kinh nghiệm từ đàn anh, đàn chị.

Diễm My 9x bị từ chối không ít lần khi casting. Cô từng cho rằng mình vô dụng nhưng rồi nhận ra thất bại là động lực để cố gắng nhiều hơn. "Với tôi, làm diễn viên giống như hơi thở vậy... Tôi không quan trọng giải thưởng. Nếu mọi người công nhận thì tốt nhưng chỉ cần được làm công việc yêu thích đã hạnh phúc lắm rồi", cô tâm sự.

Diễm My khẳng định chưa bao giờ có chủ đích tạo scandal để nổi tiếng. Những phát ngôn hay scandal tình cảm liên quan từ trước đến nay đều đến từ sự vô tư. "Trước đây tôi khép kín, sau này mới biết được sự phức tạp trong showbiz. Có những cái không hề mong muốn nhưng lại xảy ra. Chẳng hạn, có một người bạn tôi thường tâm sự chuyện thầm kín. Người đó lại biến tấu, chia sẻ với người khác khiến tôi từng bị sốc".

Về hình ảnh gợi cảm, Diễm My cho biết đó không phải là phô trương hình thể, thay vào đó muốn truyền cảm hứng về sự mạnh mẽ, cá tính của người phụ nữ. Sắp tới, cô muốn định hướng mình theo hình ảnh độc lập, thành công.