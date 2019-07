Fan huy động mọi thiết bị, bao cả quán net 'cày view' xuyên đêm cho Sơn Tùng

MV Sơn Tùng M-TP đạt 4,7 triệu lượt xem sau 50 phút ra mắt MV 'Hãy trao cho anh'.

Tối 1/7, MV Hãy trao cho anh của Sơn Tùng M-TP ra mắt và lập tức nhảy views theo cấp số nhân. MV đạt 1 triệu views trong vòng 8 phút; 2 triệu views trong vòng 14 phút và 4,7 triệu views trong vòng 50 phút... Đến sáng 2/7, MV có hơn 12 triệu lượt xem, lọt vào top 1 Trending YouTube Việt Nam.

Thành tích này đã phá vỡ mọi kỷ lục Việt Nam hiện tại dành cho MV âm nhạc. MV còn "làm mưa làm gió" khắp mạng xã hội với cơn sốt reaction và ảnh chế.

Cảnh tượng fan đua nhau cày view cho Sơn Tùng.

Một trong những nguyên do tạo nên "cơn sốt" về lượt view cho MV đến từ một bộ phận lớn người hâm mộ. Các Sky (tên fan club của Sơn Tùng) đã hóng MV từ trước đó nhiều ngày.

Những bức ảnh chia sẻ trên khắp các diễn đàn cho thấy fan đang vào cuộc tạo nên "chiến dịch cày view" cho thần tượng. Những bức ảnh chụp lại khoảnh khắc hội nhóm tụm năm tụm bảy xem MV, trưng dụng toàn bộ thiết bị điện tử, di động... hay bất cứ vật dụng nào có thể phát MV từ YouTube nhằm tăng view. Có người còn mượn điện thoại của người thân hay lôi kéo bạn bè cùng "cày view" cho "Sếp".

"Cầm 6 cái điện thoại từ qua đến giờ để cày mà vẫn chưa thấy chán"; "Cả hậu cung trên dưới hơn hai nghìn người cày từ tối hôm qua đến giờ"; "Cày từ đêm qua tới giờ để ủng hộ Sếp. Hãy tiếp tục nhé mọi người ơi, cùng lập nên những kỷ lục mới hơn..." là những bình luận hô hào.

Fan bao quán net cày view xuyên đêm cho 'Hãy trao cho anh' Cả tiệm net đóng cửa cày view cho 'Hãy trao cho anh'.

Video ghi lại cảnh hàng chục máy tính trong tiệm net phát MV cùng lúc vừa được khoe trong chiến dịch cày view này. Bạn Nguyễn Quốc Duy (Bình Định) - tác giả ý tưởng - chia sẻ: "Từ tối qua, khi MV được lên sóng, tiệm net nhà mình đóng cửa, không nhận khách chỉ để phát MV Hãy trao cho anh. Toàn bộ 20 máy tính, 10 điện thoại đã được bật cùng lúc. Mình dự tính cày view xuyên đêm nay".

Quốc Duy cho biết đây không phải lần đầu tiên cậu làm việc này. Trước đó, hầu như MV nào của thần tượng ra mắt, anh chàng và một số fan đều tham gia "cày view".

Nói về lý do, cậu bạn cho hay: "Đơn giản chỉ vì yêu thích Tùng với một phong cách hoàn toàn khác biệt trong thị trường Vpop. MV mới thỏa mãn sự mong đợi của những fan như mình về phần nhạc cũng như MV. Mình cũng mong chờ sự kết hợp của Sơn Tùng với Snoop Dogg nữa nên càng háo hức hơn".

Sơn Tùng xuất hiện tràn ngập.

Không chỉ có các Sky của Sơn Tùng M-TP, nhiều đồng nghiệp, bạn bè trong giới showbiz, người nổi tiếng cũng đua nhau share MV và hô hào "cày view" cho Hãy trao cho anh. Diễn viên, Hồ Bích Trâm bật tivi gia đình lên để xem MV. "Bấy nhiêu đây đã đủ cày view cho Sơn Tùng chưa?", cô chia sẻ trên trang cá nhân. H'Hen Niê còn lập nguyên hội để xem MV của Sơn Tùng tại nhà.

Lê Thúy, Quốc Thiên, Phở Đặc Biệt... cũng dành nhiều lời khen cho lần trở lại này của giọng ca Thái Bình. "Share chiếc link với trên cả một sự ngưỡng mộ", Trịnh Thăng Bình viết. Còn nhà sản xuất - nhạc sĩ Only C nói: "Một sản phẩm come back không thể chất hơn, đẹp hơn, hay hơn... Ngưỡng mộ Tùng. Chúc MTP sẽ thành công ở biển lớn quốc tế với MV này... Điều mà khó nghệ sĩ Việt Nam có thể làm được".

Hãy trao cho anh do Sơn Tùng M-TP sáng tác, sử dụng chất liệu nhạc Latin, pha trộn một chút hiphop. Phần hòa âm phối khí do producer Onionn thực hiện.