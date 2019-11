Fung La như gái Tây dự sự kiện

Từ sau giành danh hiệu Á quân Vietnam's Next Top Model 2016, Fung La vẫn tham gia các hoạt động nghệ thuật ở cả sàn diễn lẫn diễn xuất. Cô từng đóng trong MV của một số ca sĩ nổi tiếng như "When I Cry" (Dương Triệu Vũ), "Only you" (Hoàng Tôn), "Game over" (Thanh Duy)... Gần nhất, Fung La tham gia web drama kinh dị mang tên "Cừu đen - Kumanthong".