Hà Hồ - Kim Lý mặc đồ đôi kỷ niệm 2 năm yêu nhau

Trên trang cá nhân, Hà Hồ vừa khoe khoảnh khắc sánh đôi tình tứ cùng Kim Lý trong một chuyến du lịch. Cả hai diện đồ đôi, sải bước dạo phố kỷ niệm hai năm yêu nhau. Nữ ca sĩ bày tỏ tình cảm với bạn trai: "Hai năm tìm được người bạn tốt đủ để làm mình bình an và cảm thấy ấm áp. Cảm ơn anh nhé Kim Lý".

Khoảnh khắc "tình bể bình" của cặp đôi.

Kim Lý cũng khoe khoảnh khắc hạnh phúc bên bạn gái. Anh viết: "Happy two year anniversary my love. Love you the most". (Chúc mừng kỷ niệm hai năm tình yêu của anh. Yêu em nhất).

Nhiều khán giả gửi lời chúc phúc đến Hà Hồ và Kim Lý. Không ít khán giả mong cả hai sẽ sớm "về chung một nhà".

Kim Lý và Hà Hồ gặp gỡ từ khi hợp tác trong MV Cả một trời thương nhớ. Cảnh hôn cháy bỏng của cả hai trong MV khiến cặp đôi bị nghi ngờ "phim giả tình thật". Tin đồn hai người hẹn hò rộ lên từ tháng 7/2017 với những dấu hiệu như đi du lịch chung, bình luận tình tứ trên mạng xã hội. Tuy nhiên phải 4 tháng sau, họ mới công khai tình cảm. Từ đó đến nay, Hà Hồ và Kim Lý luôn "dính như sam" tại các sự kiện. Nam diễn viên dần vắng bóng khỏi màn ảnh, lùi về hậu trường và luôn hộ tống Hà Hồ trong các chuyến công tác.

Kim Lý cùng gia đình Hà Hồ trong tiệc sinh nhật Subeo.

Thời gian rảnh, Kim Lý thường đi du lịch cùng gia đình Hà Hồ. Anh cũng có mối quan hệ thân thiết với con trai của bạn gái. Ngày 21/6 vừa qua, trong buổi tiệc sinh nhật của Subeo, anh cũng góp mặt chúc mừng.

Dù gắn bó đã lâu, cả hai chưa tính đến chuyện hôn nhân. Hà Hồ từng tâm sự họ chưa tìm được sự thống nhất trong quan điểm về hôn nhân. Trong khi Kim Lý chưa bao giờ kết hôn thì cô đã đổ vỡ một lần, vì thế cô muốn cả hai vẫn là tình nhân, chưa vội nghĩ đến chuyện lập gia đình một lần nữa.

Nghệ Nhi