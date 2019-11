Hai đám cưới sao Việt được đầu tư nhất 2019

An ninh nghiêm ngặt An ninh được thắt chặt ở khu vực tòa nhà diễn ra hôn lễ Cường Đô La - Đàm Thu Trang. Tất cả lối đi vào đều được khóa chặt. Khách muốn tham dự đám cưới chỉ đi bằng một lối duy nhất và phải check-in qua hai lớp bảo vệ trước khi lên được tầng ba, nơi có sảnh tiệc. Để tiệc cưới diễn ra an toàn, đúng giờ, BTC tiệc cũng sẽ gọi điện xác nhận tham dự với khách mời. Khách mời bị hạn chế sử dụng các thiết bị công nghệ và không đón khách dưới 5 tuổi.