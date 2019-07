'Hãy trao cho anh' của Sơn Tùng đổ xô mọi kỷ lục Vpop sau 10 phút

Tối 1/7 Sơn Tùng M-TP chính thức cho ra mắt MV Hãy trao cho anh (Give It to Me) đánh dấu sự trở lại sau hơn một năm. Những ngày qua, nam ca sĩ đã khiến fan ngóng từng ngày vì liên tục "nhá hàng" những điểm nhấn thú vị. Lần đầu tiên trong lịch sử Vpop, một ca sĩ trẻ mời được hai tên tuổi lớn từ Âu Mỹ gồm "huyền thoại rap" Snoop Dogg và nữ ca sĩ - người mẫu 9x Madison Beer tham gia vào dự án âm nhạc riêng.

MV Sơn Tùng M-TP đạt 4,7 triệu lượt xem sau 50 phút ra mắt MV 'Hãy trao cho anh'.

Ca khúc do Sơn Tùng M-TP sáng tác khi đang ngồi chơi đàn. Bất chợt, nam ca sĩ viết ra được một hợp âm thú vị và nghĩ cần phải biến nó thành một giai điệu mùa hè. Đúng hai tiếng đồng hồ sau, phần giai điệu của ca khúc hoàn thành.

Sơn Tùng M-TP sử dụng chất liệu nhạc Latin, pha trộn một chút hiphop. Cả hai thể loại này đều đang rất được ưa chuộng tại các nước Âu Mỹ. Phần hòa âm phối khí do producer Onionn thực hiện.

Sơn Tùng M-TP và rapper Snoop Dogg.

Nội dung bài hát nói về một anh chàng rich-kid sành điệu, đang tìm kiếm một tình yêu đích thực. Theo kịch bản MV, Sơn Tùng M-TP vào vai người đàn ông giàu có, sống trong ngôi biệt thự xa hoa, có đầy đủ mọi thứ nhưng vẫn thấy nhàm chán. Anh còn thiếu một thứ để cuộc đời trở nên ý nghĩa hơn - tình yêu đích thực. Một hôm, anh mở tiệc và bắt gặp một bóng hồng xinh đẹp (Madison Beer). Anh lập tức bị rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên...

Theo thống kê ban đầu từ METUB - đối tác chính thức của YouTube ở Việt Nam, chỉ sau 8 phút ra mắt, MV Hãy trao cho anh đã cán mốc 1 triệu view. Con số này đưa MV trở thành sản phẩm âm nhạc cán mốc triệu view nhanh nhất lịch sử Vpop. Trước đó, MV Chạy ngay đi của Sơn Tùng từng phá kỷ lục Youtube với 1 triệu lượt xem sau 18 phút ra mắt.

Sau 14 phút, MV cán mốc 2 triệu view. 50 phút đạt 4,7 triệu lượt xem, chính thức phá vỡ mọi kỷ lục của các MV ca nhạc tại thị trường Việt Nam.

Trước đó, vào thời điểm ra mắt bằng hình thức YouTube Premiere lúc 20h, MV ghi nhận 635.000 người xem cùng lúc.