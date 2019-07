'Hãy trao cho anh' là MV có lượt xem cao nhất thế giới trong 24h qua

Tròn 12 giờ đồng hồ kể từ lúc Sơn Tùng M-TP "thả xích" cho MV Hãy trao cho anh (tối 1/7), sản phẩm âm nhạc này đang chứng tỏ sức hút vượt ra khỏi ranh giới Việt Nam. MV đang lập nhiều kỷ lục với các con số ấn tượng.

Trích đoạn MV 'Hãy trao cho anh' - Sơn Tùng MV 'Hãy trao cho anh'

MV vươn đến top 1 trending YouTube Việt Nam vào khoảng 2h sáng (6 tiếng đồng hồ sau khi ra mắt). Đến 8h sáng ngày 2/7, lượt view của MV hiển thị vượt 12 triệu.

MV có trên 1,2 triệu lượt bấm "like" và gần 170 nghìn lượt bình luận. Đây cũng là MV đạt 1 triệu like nhanh nhất lịch sử Vpop (2 tiếng 49 phút), đồng thời là MV đạt lượt xem công chiếu đứng thứ 3 thế giới với trên 635.000 lượt, xếp sau Kill This Love của Black Pink và Thank U, Next của Ariana Grande.

Ở quốc tế, MV vươn đến top 2 trending tại Canada, top 9 trending tại Mỹ, top 5 trending tại Hàn Quốc và xếp thứ 14 trên top trending YouTube toàn cầu.

MV của Sơn Tùng đạt lượt xem nhiều nhất thế giới trong 24 giờ (tính riêng ngày 1/7).

MV đang ở top 14 trending YouTube thế giới.

MV Hãy trao cho anh còn lập kỷ lục lượt xem nhiều nhất châu Á và thế giới trong 24h (tính riêng ngày 1/7).

Hiện MV này đã thiết lập nên những kỷ lục lịch sử ở làng nhạc Việt: Đạt 1 triệu view chỉ trong 8 phút, 2 triệu view trong 14 phút, 6 triệu view trong 75 phút, 10 triệu view trong 3 tiếng 17 phút (tính theo thời gian thực). Số liệu này là View Realtime được Metub ghi nhận, cập nhật thông qua hệ thống Analytics Realtime của YouTube.

Các con số MV 'Hãy trao cho anh' lập được.

Loạt kỷ lục trên cũng bỏ xa thành tích cá nhân mà Sơn Tùng M-TP lập được vào năm ngoái cho MV Chạy ngay đi.

Hãy trao cho anh là sáng tác của Sơn Tùng M-TP, được producer Onionn hòa âm, phối khí. Ca khúc thuộc dòng nhạc Latin, pha trộn một chút Hiphop thời thượng. Lần đầu tiên trong lịch sử Vpop, một ca sĩ trẻ mời được hai nghệ sĩ tên tuổi từ Âu Mỹ là "huyền thoại rap" Snoop Dogg và nữ ca sĩ - người mẫu 9x Madison Beer tham gia vào dự án cá nhân.