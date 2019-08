Hoàng Mỹ An: 'Tôi không bị áp lực về tiền bạc, danh tiếng'

- Vì sao bạn về Việt Nam phát hành sản phẩm âm nhạc rồi lại sang Mỹ, thay vì bám trụ và có chiến lược dài hơi ở Vpop?

- Tôi du học và hoạt động âm nhạc ở Mỹ suốt 4 năm qua. Lần trở về Việt Nam gần đây với MV Ai cũng có một tình yêu để quên là một sự trải nghiệm, muốn tìm hiểu thêm về thị trường trong nước, xem khán giả sẽ đón nhận sản phẩm âm nhạc của mình ra sao.

Tôi còn trẻ nên còn nhiều cơ hội để thử sức, khám phá bản thân. Lúc về, tôi không hứa hẹn ở Việt Nam bao lâu. Mục đích duy nhất của tôi là mang đến một sản phẩm âm nhạc chỉn chu để gửi tặng khán giả. Tôi cũng không đặt nặng chuyện sản phẩm phải đạt được bao nhiêu view, hay phải gây dựng được tên tuổi lập tức...Tôi hiểu rõ mình đang ở đâu nên không có gì phải nóng vội cả. Tôi cần thêm nhiều sản phẩm hơn nữa để khán giả Việt Nam hiểu được phong cách và con người Hoàng Mỹ An.

Hướng đi hiện tại của tôi là chinh phục khán giả ở thị trường cả hai nước. Tôi nhận ra mỗi nơi đều có cái hay riêng. Sân khấu ở đâu khán giả cũng dễ thương. Có thể nói tôi hơi tham vọng. Tôi còn sức trẻ, có sự cố gắng thì tại sao không tin vào điều đang làm. Tham vọng ở đây không phải là tiền bạc hay sự nổi tiếng... mà muốn phục vụ lâu dài.

Mv "Ai cũng có một tình yêu để quên' - Hoàng Mỹ An MV 'Ai cũng có một tình yêu để quên'.

- Điều gì khiến bạn bỏ Việt Nam sang Mỹ du học 4 năm khi đang được nhiều khán giả biết đến?

- Tôi tham gia So You Think You Can Dance như một cuộc thử sức, tạo cho bản thân trải nghiệm mới. Tôi cũng không đặt chuyện phải tìm kiếm danh tiếng từ đây. Ngày đó, cuộc thi được tổ chức trên truyền hình nên có nhiều khán giả biết đến Hoàng Mỹ An. Cuộc thi kết thúc cũng là lúc tôi tốt nghiệp THPT. Khi đó, thỉnh thoảng tôi có nhận show biểu diễn cả về âm nhạc lẫn dancesport.

Du học là mơ ước của tôi từ bé. Ca hát cũng là đam mê được hình thành từ nhỏ. Khi có cơ hội đến, tôi muốn phát huy. Việc tiếp thu những kiến thức, tinh hoa của nghệ thuật trên thế giới cũng là cách để tôi bổ sung vào vốn âm nhạc sẵn có. Tôi quyết định rời Việt Nam sang Mỹ đơn giản chỉ muốn được học hỏi, trải nghiệm những thứ mới mẻ. Hiện tôi không còn thi đấu dancesport nữa nhưng xem đó là thế mạnh, ưu điểm để phát huy trong các tiết mục cần vũ đạo.

Cũng có người nói đó là sự đáng tiếc cho tôi vì 4 năm ở Việt Nam có thể làm được nhiều thứ, nổi tiếng hơn với bước đà có sẵn. Nhưng tôi không nuối tiếc. Mỗi quyết định đưa ra tôi đều suy nghĩ và tính toán.

Hoàng Mỹ An sau 4 năm du học Mỹ.

- Việc Mỹ An xuất hiện trên các sân khấu hải ngoại, trở thành ca sĩ độc quyền của trung tâm Paris by Night được cho dựa vào quan hệ, bạn nói gì?

- Cô Ý Lan là người phát hiện ra khả năng của tôi và dẫn dắt tôi đến gặp cô Thủy - người đứng đầu trung tâm - để giới thiệu. Tôi cũng bất ngờ khi nhận được sự đồng ý. Cuốn đầu tiên của Paris by Night, nói thật tôi không tự tin hay đặt kỳ vọng quá nhiều. Không ngờ khán giả lại yêu thương và ủng hộ như vậy. Từ cơ duyên đó, tôi được các bầu show chú ý, mời biểu diễn ở nhiều tiểu bang khác nhau hay được chạy show ở các nước lân cận như Australia, Canada... Từ đó, tôi được trung tâm tin tưởng và ký hợp đồng làm ca sĩ độc quyền.

Tôi luôn cảm thấy cơ hội đến với mình một phần lớn do may mắn nhưng cũng không phủ nhận thành quả đến từ sự nỗ lực và cố gắng của bản thân. Tôi biết sẽ có những ý kiến trái chiều về mình nhưng không xem đó là áp lực. Tôi biết năng lực mình ở đâu và sẽ làm được những gì. Những bình luận tích cực tôi đón nhận để thay đổi. Còn bình luận tiêu cực tôi không suy nghĩ quá nhiều. Tôi bình tĩnh, lắng nghe nhiều hơn để chứng minh cho những ai chưa hiểu về mình.

- Bạn đã phải cạnh tranh như thế nào với nhiều tên tuổi hải ngoại khác để có được chỗ đứng?

- Tôi chỉ biết cố gắng, chăm chỉ và làm đúng khả năng. Tôi không định cạnh tranh hay phải hơn thua với một ai ở trung tâm. Nói đúng hơn, tôi chỉ cạnh tranh với chính mình, tự tìm tòi để phát triển và khẳng định. Tôi cũng không có tham vọng sẽ phải có chỗ đứng này kia hay phải nổi tiếng ở mức độ nào đó. Tâm lý của tôi khi hoạt động ở hải ngoại rất thoải mái. Mọi thứ với tôi diễn ra tự nhiên. Tôi còn nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ từ các anh chị đi trước để quen với môi trường mới.

Mỹ An quen thân với nhiều nghệ sĩ ở hải ngoại như Ý Lan (trái), Như Quỳnh (phải).

- Khó khăn lớn nhất của bạn lúc đó là gì?

- Mọi việc đều phải do mình tự lập. Ngày ở Việt Nam, tôi có bố mẹ lo liệu mọi thứ, có thể nói là theo sát 24/7. Qua Mỹ, tôi phải tự túc từ ăn uống, học hành, công việc... Tôi tự sắp xếp thời gian biểu ở trường rồi chạy show. Tôi thường đi diễn vào cuối tuần. Có hôm thứ sáu vừa kết thúc việc học, tôi nhờ bạn đợi sẵn rồi lao thẳng ra sân bay. Khi về lại cũng chạy thẳng từ sân bay đến trường học. Tôi thường tranh thủ ôn bài khi ngồi trên máy bay. Những hôm có show quan trọng, tôi xin thầy cô cho thi trước hay có tiết học quan trọng lại xin facetime để nghe được bài giảng... Tôi được thầy cô và bạn bè hỗ trợ nhiều...

Kinh phí trang trải cuộc sống suốt thời gian này tôi có thể tự lo liệu được. Chỉ có những khoản phát sinh lớn về học hành tôi mới dám gọi điện về nhờ bố mẹ hỗ trợ thêm.

- Nhiều ca sĩ Việt từng chia sẻ việc bị fan hải ngoại sàm sỡ khi biểu diễn hoặc được đại gia gợi ý tặng quà có giá trị, với Mỹ An thì sao?

- Tôi không biết anh chị khác ra sao nhưng tôi thì chưa từng gặp phải những tình huống hay sự cố khó xử đó bao giờ. Tôi là người khá cẩn trọng khi đứng trên sân khấu, nếu bị tiếp cận quá mức sẽ tìm cách để đảm bảo sự an toàn. Cách ăn mặc của tôi cũng không phải quá sexy, cách giao lưu cũng không ở mức dễ dãi hay gần gũi quá mức để gợi cho người khác có suy nghĩ, ý đồ xấu...Tôi ý thức được việc cần xây dựng hình ảnh đúng chuẩn mực, phù hợp với hình ảnh đang có.

- Chuyện học vấn hiện tại có ý nghĩa như nào với bạn ở thời điểm này?

- Đối với tôi đi học không chỉ cho kiến thức mà còn giúp mình bình tĩnh đối phó trong từng tình huống, hoàn cảnh. Đó là lý do khán giả không thấy tôi vội vã hay chạy đua với bất cứ ai. Thay vào đó, tôi nhận ra mình có sự trưởng thành, chín chắn hơn.

Tôi đã được nhận vào University of Southern California (USC). Đây là ngôi trường thuộc top 25 đại học lớn nhất nước Mỹ. Tôi còn nhận được học bổng của trường Berklee College of Music và LA College of Music. Thời gian tới, tôi tiếp tục học chuyên sâu hơn về âm nhạc.

Hoàng Mỹ An chọn phong cách trưởng thành ở tuổi 23.

- Bạn nói gì về phong cách gợi cảm đang theo đuổi?

- Tôi không cố để tỏ ra gợi cảm. Tôi nghĩ điều này xuất phát từ bên trong con người tôi nhiều hơn là vẻ bề ngoài. Tôi có ngoại hình mảnh mai thay vì số đo 3 vòng nóng bỏng. Tôi học khiêu vũ từ lâu nên thần thái, cách đi đứng có phẩn uyển chuyển nên mọi người nhận ra điều đó dễ dàng hơn. Tôi ở hiện tại cũng đã trưởng thành hơn nên sẽ chọn hình ảnh sang trọng, một chút gợi cảm khi xuất hiện.