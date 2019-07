Huyền My đeo nhẫn kim cương 1 tỷ đồng đi làm giám khảo

Chia sẻ về việc được biết đến là một Á hậu thích hàng hiệu, Huyền My thẳng thắn bày tỏ: "Hàng hiệu không có gì là xấu. Với tư cách là một người nổi tiếng tham dự nhiều sự kiện lớn của các nhãn hàng, Huyền My sử dụng hàng hiệu như một cách để tôn trọng đối tác. Ngoài đời, My không quá cuồng hàng hiệu, tủ đồ của My có cả những món đồ vài chục nghìn đồng".