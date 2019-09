Huyền My nhiều lần bị mẹ 'đuổi khéo' đi lấy chồng

Tối 23/8, Á hậu Huyền My đăng tải trên Instagram cá nhân nhiều hình ảnh mặc váy cưới kèm dòng chú thích: "Tôi đi lấy chồng đây". Bên cạnh đó, cô cũng đăng tải clip có ca sĩ trình diễn trong bối cảnh tương tự một buổi tiệc cưới và nói bản thân "cảm thấy hồi hộp". Điều này khiến khán giả nghi ngờ Huyền My "theo chồng bỏ cuộc chơi".

Chia sẻ với iOne, Huyền My phủ nhận tin cô kết hôn. "Tối qua, tôi đi diễn bình thường. Đó là những hình ảnh trong hậu trường một show diễn thời trang mà tôi đảm nhận vị trí vedette. Không chỉ fan đâu mà mẹ tôi nhiều lần nhìn thấy con gái trình diễn đồ cưới cũng đã sốt ruột lắm rồi!

Tôi cũng đã 25 tuổi nên mẹ luôn muốn tôi lập gia đình sớm để ổn định cuộc sống. Thường 'đuổi khéo' con gái đi lấy chồng nhưng chưa một lần mẹ tạo áp lực cho tôi", cô nói.

Huyền My trong show diễn tối 23/8.

Huyền My khẳng định cô đang độc thân. Trong chuyện tình cảm, cô tự nhận không quá mong chờ gì nhiều. "Cứ cho là cái duyên của mình vẫn chưa tới đi, và tranh thủ trong lúc đó thì mình tập trung cho công việc", cô nói.

Trước đó, Huyền My từng có quan điểm lập gia đình sớm vào năm 20 tuổi vì cô cho rằng có con sớm thì mình sẽ có cơ hội gần gũi với con hơn và Huyền My rất thích có con gái. Huyền My cũng cho biết ở tuổi của cô, các bạn bè đều đã lập gia đình, có con cái nên nhiều khi cô cũng hơi sốt ruột và lo lắng bởi "nếu cứ bận rộn với công việc như thế này thì đến bao giờ mình mới lập gia đình".

Tuy nhiên, cô chia sẻ: "Đôi khi chuyện tình cảm nó đâu có được như ý muốn của mình. Chính vì thế mà bây giờ tôi đã bị trễ so với kế hoạch lập gia đình hồi còn trẻ mất ba năm rồi. Nhưng ngẫm lại thì cũng tốt, bởi giờ đây tôi có thời gian để tập trung cho công việc. Còn chuyện bị ‘ế’ thì My xin xác nhận là chưa bao giờ có chuyện đó nhé".

Khi được hỏi về đám cưới trong mơ, Huyền My bật mí: "Nếu sau này làm đám cưới, tôi rất mong muốn được tổ chức trên bãi biển và sẽ chỉ mời những người rất thân mà thôi, khoảng 50 người. Ở đó mình sẽ mặc váy cưới đơn giản và tổ chức party với những người bạn. Đây sẽ là đám cưới bí mật và không có ai biết về nó cả. Còn sau đó tôi sẽ tổ chức một đám cưới ở Hà Nội giống như những người bình thường khác".

Huyền My và mẹ.

Huyền My chia sẻ, cô đang rất nỗ lực để thay đổi hình ảnh trong mắt chính mình và khán giả vì cô rất sợ bị một màu. Sắp tới, Huyền My muốn thử sức với công việc trở thành một blogger về du lịch và đã có kênh Youtube riêng.

Thiên Anh