Huỳnh Vy: 'Tôi vào showbiz không phải để kiếm đại gia'

Huỳnh Vy là khách mời chương trình Du ký cùng hoa hậu. Cô diện trang phục thể thao, cùng Jennifer Phạm dạo quanh TP HCM và đi làm đẹp.

Huỳnh Vy.

Trong chuyến hành trình, Huỳnh Vy và Jennifer Phạm thoải mái chia sẻ về chuyện đời, chuyện nghề. Huỳnh Vy nói với Jennifer Phạm, cô vốn là người làm kinh doanh, sau đó bén duyên với các cuộc thi nhan sắc. Đến khi đăng quang Hoa hậu Du lịch Thế giới 2018, cô mới tham gia showbiz nhiều hơn.

Đăng quang cuộc thi nhan sắc quốc tế, cô gặp phải không ít điều tiếng. Trong đó, đáng chú ý là tin đồn người đẹp Đồng Tháp tham gia showbiz để "chăn" đại gia. Huỳnh Vy khẳng định, cô tham gia showbiz chủ yếu vì các hoạt động xã hội, nên không thể nói rằng cô đến với làng giải trí vì muốn kiếm một người lo cho mình.

Huỳnh Vy và Jennifer Phạm trong Du ký cùng hoa hậu.

Trước những chia sẻ của Huỳnh Vy, Jennifer Phạm cho rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng hoàn hảo, luôn có những người thiếu thiện cảm với mình. Bản thân Huỳnh Vy phải luôn cố gắng chứng minh cho mọi người thấy cô không phải là "bình hoa" mà có thể làm nhiều điều tốt đẹp hơn nữa.

Hoa hậu châu Á tại Mỹ năm 2006 cũng khen ngợi đàn em bởi sự bản lĩnh. Cô tin rằng Huỳnh Vy sẽ đủ sức vượt qua những dư luận không hay và không để điều đó ảnh hưởng đến con đường mình đi.

Bên cạnh đó, Huỳnh Vy không ngại trải lòng về tuổi thơ cơ cực. Cô kể, ngày nhỏ phải đi làm giúp việc để chắt bóp từng đồng, đỡ đần mẹ. Bố mất sớm, mẹ tự tay nuôi dưỡng bốn anh chị em và không đi bước nữa. Điều này khiến Huỳnh Vy muốn bù đắp cho mẹ nhiều hơn.

Huỳnh Vy cao 1,7m, nặng 49 kg, số đo 3 vòng lần lượt là 86-58-100 cm. Cô sinh ra ở Đồng Tháp, từng đăng quang Á khôi 1 cuộc thi Hoa khôi Người đẹp tỏa sáng 2016.

2018 là năm thành công của Huỳnh Vy. Cô đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Miss Tourism Queen Worldwide 2018 tổ chức tại Philippines và đăng quang. 9x còn được xướng tên ở các giải thưởng phụ: Hoa hậu Tài năng (Miss Talent), Thí sinh có video giới thiệu xuất sắc (Best in Video), 1 trong 3 thí sinh có Trang phục truyền thống ấn tượng nhất (Best in National costume - Việt Nam thứ hai, Philippines thứ nhất, Myanmar thứ ba).

Sau cuộc thi, Huỳnh Vy tham gia nhiều hoạt động của làng giải trí như trình diễn thời trang, thảm đỏ sự kiện và các hoạt động thiện nguyện tại quê nhà.

Thiên Anh