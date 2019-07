Jack và K-ICM lại tạo 'bão view' với MV 'Sóng gió'

Ngày 12/7 MV Sóng gió - dự án âm nhạc của bộ đôi K-ICM và Jack chính thức ra mắt. Sức hút của ca khúc thể hiện rõ từ khi tung teaser trước đó. Chỉ sau 48 tiếng, video đã chạm tới #2 Top Trending Youtube cùng hơn 3 triệu lượt xem. Các từ khóa liên quan đến cái tên hai nghệ sĩ và tên ca khúc cũng lần lượt phủ sóng trong sanh sách tìm kiếm.

Jack và K-ICM lại tạo 'bão view' với MV 'Sóng gió' Trích MV 'Sóng gió'.

Không khiến fan thất vọng, MV vừa phát hành đã có ngay thành tích đầu tiên. Lượt xem công chiếu trực tiếp MV đạt hơn 181.000. Theo thống kê toàn thế giới, lượt xem trực tiếp của Sóng gió hiện chỉ đứng sau 3 sản phẩm Kill This Love (Black Pink), Thank u, next (Ariana Grande) và Hãy trao cho anh (Sơn Tùng M-TP).

Sau khoảng hơn 10 giờ ra mắt, MV đang cán mốc hơn 3 triệu lượt xem và nhanh chóng lọt vào top 2 thịnh hành YouTube.

Hình ảnh trong MV.

Sóng gió là sáng tác của Jack, ghi lại từ những mẩu chuyện từng trải qua cũng như chứng kiến trong cuộc sống. Ở đó chất chứa tâm tư, tình cảm, bản lĩnh của một người đàn ông dành trọn những ngọt ngào nhất cho cô gái của cuộc đời mình. "Thương em bờ vai nhỏ nhoi đôi mắt hóa mây đêm. Thương sao mùi dạ lí hương vương vấn mãi bên thềm. Đời phiêu du cố tìm một người thật lòng, dẫu trời mênh mông, anh nhớ em...", lời ca khúc có đoạn.

Về chất nhạc, ca khúc này tiếp nối màu sắc từng tạo dấu ấn ở hai MV trăm triệu view trước đó là Hồng nhan và Bạc phận. K-ICM tiếp tục phát huy thế mạnh kết hợp nhạc cụ dân tộc Việt Nam, chấm phá thêm tiết tấu từ EDM.

Nói về áp lực trong cuộc đua triệu view, K-ICM thẳng thắn: "View là một vấn đề đáng quan tâm bởi lẽ MV Bạc phận đã đạt hơn 150 triệu lượt xem sau 3 tháng. Tuy nhiên sau cùng, điều quan trọng nhất mà chúng tôi lưu tâm đó là âm nhạc được phổ biến, được khán giả trân trọng và yêu thương. Đó như động lực để cả hai làm nên những điều tuyệt vời hơn ở thì tương lai".

Nội dung MV là câu chuyện tiếp nối từ MV Bạc phận. Jack đưa An về một miền quê xa xôi để an yên sống cuộc sống ruộng. Cho tới khi anh chàng Khánh (K-ICM) tìm tới và đề nghị anh quay về với công việc cũ. Những bi kịch diễn biến sau đó khiến người xem vừa xót xa, vừa khó hiểu. Cảnh cuối MV khiến fan vỡ òa khi nhận ra MV chưa phải tất cả. Phim ngắn Sóng gió sẽ tiếp tục câu chuyện sẽ được bộ đôi trình làng vào đầu tháng 8 tới.

Jack thực hiện diễn xuất hành động trong MV.

MV này cũng ghi nhận nhiều "lần đầu tiên" của Jack và K-ICM. Họ cùng e-kip chỉ ngủ được vài giờ đồng hồ trong 2 ngày quay ở Củ Chi và TP HCM. Jack phải đối mặt với nỗi sợ không biết bơi để dành phần lớn tinh thần ghi hình tại vùng sông nước. Họ còn phải dành nhiều thời gian cho việc luyện võ để có những thước phim hành động chân thực nhất. Cả hai từ chối diễn viên đóng thế ở nhiều pha mạo hiểm khiến Jack bị chấn thương phần mũi sau buổi quay cảnh hành động quan trọng...