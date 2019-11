Một năm bên nhau của vợ chồng Lan Khuê

Lan Khuê từng đăng quang Siêu mẫu Việt Nam 2013, Hoa khôi Áo dài 2014 và vào top 11 Miss World 2015. Cô còn ghi dấu ấn với khán giả khi đảm nhận vai trò HLV của chương trình The Face 2016, 2017 và The Look 2017.