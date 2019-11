MV 'Em gì ơi' của K-ICM và Jack tạo 'bão view'

Tối 5/10, K-ICM và Jack tung MV mới Em gì ơi trong sự chờ đợi của fan. Trước đó, clip "nhá hàng" trong phòng thu của hai nam ca sĩ gây bất ngờ khi tiến thẳng vào top 2 trending, teaser MV cũng không mất quá 2 ngày để đạt được 3 triệu lượt xem trên YouTube.

MV 'Em gì ơi' của K-ICM và Jack tạo 'bão view' Trích MV 'Em gì ơi'

Hai nam ca sĩ tiếp tục chứng minh độ hot của lần trở lại này qua những con số. 233.845 là số lượt xem trực tuyến khi MV công chiếu tối 5/10. Em gì ơi trở thành MV có lượt xem trực tuyến cao thứ tư thế giới. Vị trí này trước đó thuộc về MV Sóng gió cũng của bộ đôi này. Theo thống kê toàn thế giới, lượt xem trực tiếp của MV hiện chỉ đứng sau 3 sản phẩm Kill This Love (Black Pink), Thank U, Next (Ariana Grande) và Hãy trao cho anh (Sơn Tùng M-TP).

Chưa đầy 12 giờ đồng hồ ra mắt, MV đang cán mốc gần 5 triệu lượt xem trên YouTube.

Em gì ơi tiếp tục là một sáng tác của Jack với thế mạnh hát luyến láy đặc trưng. "Buổi sáng hôm ấy khi còn trắng sương bay. Ta như làn gió phiêu lãng mang hành lý thương nhớ. Chẳng sao đâu, sầu bi có khi còn lâu... Hỡi bạn thân ơi, lá mù u rơi. Khát vọng ra khơi, chúng mình đi chơi. Bước thật hiên ngang, lối về thênh thang. Chẳng cần cao sang, nỗi lòng sang trang...", Jack viết về cuộc sống dưới góc nhìn của người trẻ hiện đại.

Màu sắc tươi trẻ trong MV 'Em gì ơi'.

Về bản phối của ca khúc, K-ICM cho biết, thay vì sử dụng những chất liệu nhạc cụ dân tộc như các tác phẩm trước, lần này anh chọn phần lớn là guitar điện và kèn, có những nhấn nhá chất House ở phần drop. Hai nam ca sĩ tiết lộ đã phải vào phòng thu đến lần thứ 5 để có bài hát ưng ý. Bên cạnh đó, cả hai cũng lần đầu tập nhảy, khoe vũ đạo đáng yêu.

MV được quay trong 4 ngày liên tiếp tại Đà Lạt, Ninh Thuận và TP HCM. K-ICM và Jack với hình ảnh trẻ trung, thời thượng, kể cho mọi người nghe về một chuyến phiêu lưu đầy thú vị. Gác lại cuộc sống thực tại nhiều bộn bề, căng thẳng, cả hai mang tâm thế thoải mái nhất vi vu trên hành trình riêng, bắt gặp những câu chuyện, tình huống dễ thương. Họ gặp cả "crush" trong mơ cùng một cái kết đầy bất ngờ...