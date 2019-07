MV 'Hãy trao cho anh' chạm mốc 100 triệu view chưa đầy 16 ngày

Ngày 17/7, MV Hãy trao cho anh của Sơn Tùng M-TP cán mốc 100 triệu view cùng lượt like trên Youtube xấp xỉ 3 triệu. Thành tích này lập được chỉ sau 15 ngày 18 tiếng 09 phút (MV ra mắt 20h00 ngày 1/7). MV lập nên kỷ lục Vpop: đạt 100 triệu view trong thời gian ngắn nhất.

Trích MV 'Hãy trao cho anh' - Sơn Tùng M-TP Trích MV 'Hãy trao cho anh'.

Thành tích này của Sơn Tùng M-TP còn vượt qua loạt MV đình đám của làng nhạc quốc tế như: "Blank Space" của Taylor Swift (15,9 ngày), "I Like It" của Cardi B (16,7 ngày), "Shape of You" của Ed Sheeran (16,8 ngày), "Work" của Rihanna và Drake (16,9 ngày)...

MV còn lọt vào top 100 MV cán mốc 100 triệu view nhanh nhất toàn cầu (thứ hạng dao động ở vị trí 50 - 51). Thành tích này giúp Sơn Tùng M-TP trở thành nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên "chạy đua" trong cuộc chiến 100 triệu view với dàn sao quốc tế.

Đây là MV thứ 6 của nam ca sĩ sinh năm 1994 chạm đến cột mốc trăm triệu views. Trước đó là "Em của ngày hôm qua", "Chúng ta không thuộc về nhau" (khoảng 6 tháng), "Lạc trôi" (60 ngày), "Nơi này có anh" (59 ngày) và "Chạy ngay đi" (khoảng 6 tháng).... Thành tích của Hãy trao cho anh củng cố vị trí: Sơn Tùng là nghệ sĩ Vpop sở hữu nhiều MV cán mốc 100 triệu view nhất.

Sản phẩm còn giữ kỷ lục là MV đứng ở vị trí top 1 trending lâu nhất trên YouTube Việt Nam (13 ngày). Trước đó, sản phẩm còn lập nên các thành tích: MV của nam nghệ sĩ solo có lượt xem công chiếu lớn nhất thế giới (637.000 lượt xem tại thời điểm công chiếu), Top 20 MV có lượt xem toàn cầu cao nhất trong vòng 24 giờ (25,8 triệu lượt xem), đứng đầu top trending Youtube của nhiều quốc gia...

Hãy trao cho anh do Sơn Tùng M-TP sáng tác, được producer Onionn phối khí. Ca khúc thuộc dòng nhạc Latin, pha trộn một chút Hiphop thời thượng. MV có sự góp mặt của huyền thoại rap Snoop Dogg và nữ ca sĩ - người mẫu Madison Beer.