MV 'Hãy trao cho anh' vào top 1 trending Hàn Quốc, được báo Mỹ chú ý

MV Sơn Tùng M-TP đạt 4,7 triệu lượt xem sau 50 phút ra mắt Trích MV 'Hãy trao cho anh'.

Tròn 24 giờ từ khi ra mắt (20h tối 1/7), MV Hãy trao cho anh đạt 26 triệu lượt xem. Thành tích này vượt qua kỷ lục cũ do MV Chạy ngay đi làm được (22 triệu views). Con số này tạm thời dẫn trước một số MV đình đám thế giới gần đây như You Need to Calm Down củaTaylor Swift (khoảng 20 triệu), Never Really Over của Katy Perry (khoảng 15 triệu).

0h ngày 3/7, MV bất ngờ vươn lên top 1 trending YouTube Hàn Quốc. Đây tiếp tục là kỷ lục Sơn Tùng M-TP lập được bởi trong lịch sử Vpop, chưa từng có nghệ sĩ Việt nào làm được điều này tại 'lãnh địa' YouTube xứ kim chi.

Ngoài Hàn Quốc, MV này còn lọt vào top trending 9 quốc gia và vùng lãnh thổ khác. MV đứng #1 Việt Nam, #2 Australia, #3 Canada, #4 Đài Loan, #8 Đức, #8 Mỹ, #9 Singapore, #17 Anh, #44 Czech (cập nhật đến 20h ngày 2/7).

Xét trong khu vực châu Á, cột mốc 26 triệu view giúp Sơn Tùng M-TP trở thành nghệ sĩ solo sở hữu MV có lượt xem sau 24h đứng thứ hai. Thành tích này chỉ đứng sau hit Gentleman của PSY (36 triệu views).

Riêng tại YouTube Việt Nam, Hãy trao cho anh chỉ mất 6 tiếng để vươn đến top 1 trending. Ngay khi ra mắt, MV đạt 1 triệu views chỉ trong 8 phút, 2 triệu views trong 14 phút, 6 triệu views trong 75 phút, 10 triệu views trong 3 tiếng 17 phút. Sau nửa ngày phát hành, lượt xem MV hiển thị trên YouTube cán mốc hơn 12 triệu, đi kèm đó là trên 1,2 triệu lượt thích và gần 170 nghìn lượt bình luận. Trang kworb.net xếp hạng Hãy trao cho anh là MV được xem nhiều nhất thế giới trong 24h của ngày 1/7.

Trang The Source - một tạp chí có tiếng của Mỹ - có bài viết nói về sự trở lại của Sơn Tùng M-TP và cuộc hợp tác với rapper Snoop Dogg. Bài viết nhắc tới Sơn Tùng M-TP như là "hiện tượng châu Á".

"Hè 2019, hiện tượng châu Á - Sơn Tùng M-TP đã phát hành single mang tên Hãy trao cho anh với sự góp giọng của Snoop Dogg - rapper tiên phong đến từ California. Những hình ảnh quyến rũ (của MV) đã gây ấn tượng, khiến sản phẩm thu về hơn 12 triệu views YouTube chỉ trong vòng 12 giờ, lọt vào top 10 MV thịnh hành trên nền tảng chia sẻ video lớn nhất", bài viết có đoạn.

Hãy trao cho anh do Sơn Tùng M-TP sáng tác, được producer Onionn phối khí. Ca khúc thuộc dòng nhạc Latin, pha trộn một chút Hiphop thời thượng. MV có sự góp mặt của huyền thoại rap Snoop Dogg và nữ ca sĩ - người mẫu Madison Beer.