MV 'Sóng gió' vượt mặt 'Hãy trao cho anh' giành top 1 trending YouTube

Tối 12/7, MV Sóng gió của K-ICM và Jack ra mắt, trở thành sản phẩm âm nhạc nhận được sự quan tâm. MV có lượt xem trực tuyến cao thứ 4 toàn cầu với 181.000. Theo thống kê toàn thế giới, lượt xem trực tiếp của Sóng gió hiện chỉ đứng sau 3 sản phẩm Kill This Love (Black Pink), Thank u, next (Ariana Grande) và Hãy trao cho anh (Sơn Tùng M-TP).

Jack và K-ICM lại tạo 'bão view' với MV 'Sóng gió' Trích MV 'Sóng gió'.

Chỉ mất 16h, MV đã "vượt mặt" sản phẩm của Sơn Tùng - Hãy trao cho anh để vươn lên vị trí Top 1 Trending của Youtube. Trước đó, MV mới của giọng ca Thái Bình chễm chệ vị trí này nhiều ngày qua.

Một lần nữa, bộ đôi này minh chứng sức hút không hề nhỏ, "cứ ra sản phẩm là hot". Trước đó, MV Hồng nhan và Bạc phận cũng cán mốc trăm triệu view trong thời gian ngắn.

Đây là sản phẩm âm nhạc hot nhất Vpop hiện tại.

Sóng gió là sáng tác của Jack, được anh chàng ghi lại từ những mẩu chuyện đã trải qua cũng như chứng kiến trong cuộc sống. Nội dung chất chứa tâm tư, tình cảm của một người đàn ông dành cho cô gái của cuộc đời mình.

Sản phẩm tiếp nối màu sắc âm nhạc từng ghi dấu ấn ở các sản phẩm trước đó. K-ICM tiếp tục phát huy thế mạnh kết hợp nhạc cụ dân tộc Việt Nam, chấm phá tiết tấu từ EDM.