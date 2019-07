Nghi vấn Hà Hồ làm đám cưới với Kim Lý vào tháng 12

Trên trang cá nhân tối 27/6, Kim Lý đăng tải bức ảnh hạnh phúc bên Hồ Ngọc Hà nhân dịp kỷ niệm hai năm yêu nhau. Anh viết: "Chúc mừng kỷ niệm hai năm ngày yêu nhau. Đây là chuyến du lịch đầu tiên cùng nhau. Yêu em nhiều".

Đáp lại, Hồ Ngọc Hà đăng hình nắm chặt tay Kim Lý. Cô bày tỏ tình cảm với bạn trai: "Hai năm tìm được người bạn đủ tốt để làm mình bình an và cảm thấy ấm áp. Cảm ơn anh nhé Kim Lý".

Hồ Ngọc Hà - Kim Lý.

Phía dưới bài viết, cựu người mẫu Trang Trần để lại bình luận: "So happy for you guys. Waiting for a wedding in December" (Tạm dịch: Chúc mừng các bạn. Chờ lễ cưới vào tháng 12). Nhạc sĩ Châu Đăng Khoa cũng bình luận: "Báo trước em một tháng mới làm kịp nhạc được". Chia sẻ từ Trang Trần, Châu Đăng Khoa khiến nhiều người nghi ngờ Hồ Ngọc Hà và Kim Lý sẽ làm đám cưới vào tháng 12 năm nay.

Trước tin đồn, đại diện của Hồ Ngọc Hà - Kim Lý đều từ chối chia sẻ những thông tin liên quan đến đám cưới "vì đây là chuyện riêng tư của nghệ sĩ".

Trước đó, Hồ Ngọc Hà từng chia sẻ, Kim Lý mong muốn cả hai có con chung. Tuy nhiên, cô cảm thấy mọi thứ chưa đến lúc và muốn chờ đợi vài năm nữa. Giữa cô và bạn trai cũng có những cuộc trao đổi thẳng thắn xoay quanh chuyện kết hôn. Nếu Kim Lý mong chờ một mái ấm gia đình thì hôn nhân không phải đích đến của Hà Hồ. Cô muốn giữ hạnh phúc bên người đàn ông mình yêu thương, không muốn đối mặt với cuộc sống hôn nhân nhàm chán, ngột ngạt và thiếu đi cảm xúc mới mẻ.

Kim Lý và Hồ Ngọc Hà bén duyên khi hợp tác trong MV Cả một trời thương nhớ giữa 2017. Ngày 14/11/2017, Hồ Ngọc Hà đăng bức hình khoác vai, hôn má Kim Lý và gửi lời chúc mừng sinh nhật. Đáp lại, Kim Lý viết "Anh yêu em rất nhiều". Kim Lý tiết lộ, Hồ Ngọc Hà đem lại cho anh cảm giác ấm áp, hạnh phúc khi ở bên.

Cuối 2018, Kim Lý cùng gia đình bạn gái du lịch châu Âu. Trong chuyến du lịch, bố mẹ hai bên hội ngộ tại Thụy Điển. Họ ủng hộ chuyện tình cảm của hai con. Kim Lý từng chia sẻ, bố mẹ anh nói Hồ Ngọc Hà là "mẫu phụ nữ tuyệt vời". Kim Lý cũng có mối quan hệ thân thiết với con trai riêng của bạn gái.

Kim Lý hôn Hồ Ngọc Hà trên sân khấu Kim Lý hôn Hồ Ngọc Hà trên sân khấu.

Anh Minh