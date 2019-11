'Người đẹp Áo dài' Kiều Vỹ nhờ Ngọc Hân thiết kế đồ cưới

Hai người đẹp đều diện áo dài do Ngọc Hân thiết kế. Trên tà áo dài, người đẹp in logo của chương trình cùng các slogan "Đã uống rượu bia - không được lái xe", "Sống có trách nhiệm vì an toàn của phụ nữ và trẻ em", "Uống có trách nhiệm"...