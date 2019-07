Nhiều trang âm nhạc quốc tế nhắc đến Sơn Tùng nhờ 'Hãy trao cho anh'

MV Sơn Tùng M-TP đạt 4,7 triệu lượt xem sau 50 phút ra mắt

Sau 48 giờ ra mắt, MV Hãy trao cho anh của Sơn Tùng M-TP vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Hiện MV sắp đạt 40 triệu lượt xem. Sau khi lọt vào top 1 trending YouTube ở Việt Nam, Hàn Quốc, đến cuối ngày 2/7, MV tiếp tục vươn lên vị trí này ở YouTube của Australia.

Màn comeback này của Sơn Tùng M-TP không chỉ thu hút sự chú ý của truyền thông trong nước, nhiều trang báo nước ngoài ở Brazil, Hàn Quốc và Mỹ cũng đưa tin.

Ngày 2/7, Facebook chính thức của World Music Awards có bài viết gọi Sơn Tùng là "Hoàng tử nhạc Pop của Việt Nam". Bài viết đánh giá: "Sơn Tùng là một trong những nghệ sĩ hàng đầu tại Việt Nam, đang gây dựng tiếng tăm ở thị trường quốc tế. Trong MV trước đó Chạy ngay đi, anh đã phá kỷ lục của DNA của BTS trong cuộc chiến lượt view 24h".

Tối 3/7, trang tin về âm nhạc lớn nhất thế giới Billboard có bài viết riêng về "đứa con cưng" của Sơn Tùng M-TP. Lần đầu tiên một nghệ sĩ Việt Nam xuất hiện trong hẳn một bài viết riêng trên Billboard.

Billboard có bài viết về Sơn Tùng M-TP.

"Ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Việt Nam Sơn Tùng M-TP (tên thật Nguyễn Thanh Tùng) vừa cho ra mắt ca khúc Hãy trao cho anh (Give It To Me) vào thứ Hai vừa rồi. Ca khúc kết hợp cùng Snoop Dogg, sáng tác bởi Sơn Tùng, hoà âm bởi Onionn. Ca khúc là sự hoà quyện của dòng nhạc Latin, tropical house, và hip hop, tạo nên những thanh âm mùa hè đầy sôi động. MV có sự tham gia của Snoop Dogg và Madison Beer. Kể từ khi ra mắt, ca khúc đã lọt vào top trending của YouTube, kết thúc ngày 2/7, MV đã có hơn 30 triệu lượt xem", Billboard viết.

Trang The Source - một tạp chí chuyên về hiphop của Mỹ gọi Sơn Tùng M-TP là "hiện tượng châu Á". Nội dung có đoạn: "Vào mùa hè năm 2019 khó quên, 'hiện tượng châu Á' Sơn Tùng M-TP đã phát hành single bùng nổ mang tên Hãy trao cho anh với sự góp giọng của Snoop Dogg - rapper tiên phong đến từ California. Những hình ảnh quyến rũ đã gây ấn tượng, khiến sản phẩm thu về hơn 12 triệu view Youtube chỉ trong vòng 12 giờ, qua đó vào top 10 MV thịnh hành trên nền tảng chia sẻ video lớn nhất".