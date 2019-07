Nu'est bịt khẩu trang kín khi đến Việt Nam

Mới đây, nhóm nhạc quốc dân Wanna One kết thúc thời hạn hoạt động, Hwang Min Hyun trở lại cùng đồng đội Nu'est và phát hành mini album thứ 6 Happily ever After với bài hát chủ đề "Bet Bet". Ca khúc nhanh chóng leo lên số 1 của các bảng xếp hạng âm nhạc uy tín trong và ngoài Hàn Quốc.